Witch It est un jeu multijoueur dans lequel deux équipes s’affrontent dans un cache-cache Halloweenesque. Créé par le studio Barrel Roll Games et édité par Daedelic Studio, il reprend les mécaniques de l’add-on Prop Hunt de Garry’s Mod et met en scène des villageois mécontents qui cherchent à détruire les sorcières de leur village qui se cachent en prenant l’apparence de nombreux objets.

Conditions du Test : Le test a été effectué sur une durée de 6 heures sur un PC portable possédant une carte graphique Nvidia Geforce RTX 2060, 8 Go de RAM, et un processeur Intel Core i7-9750 et avec les paramètres en ultra.

Du fun dans le gameplay

Vous voilà plongés dans un monde halloweenesque où règnent magie, bave de crapaud et sorcières. Mais des villageois, qui ont l’air aussi intelligents que patauds, en ont décidé autrement et essayent de débusquer et d’éliminer les filles de Satan. Pas d’autre choix pour ces dernières, mesquines et fourbes, que de se cacher en prenant l’apparence d’objets dans le village pour passer inaperçu.

Vous l’aurez compris, dans Witch It vous pouvez jouer, de façon aléatoire, une sorcière ou un villageois. En tant que sorcière vous avez quelques secondes pour vous cacher pendant que les paysans sont enfermés, ruminant leur vengeance. Vous avez alors plusieurs possibilités : vous pouvez prendre l’apparence d’un objet (dans ce cas que vous aurez dupliqué mais prenez garde à ne pas rester près de l’objet en question, deux armoires ou échelles côte à côte peuvent paraître louches), prendre possession d’un objet (dans ce cas lorsque vous changerez à nouveau de forme celui-ci disparaîtra) et pour finir rester sous votre forme de sorcière pour narguer les pécores qui osent s’en prendre à vous.

Diverses capacités à débloquer au fil de vos niveaux pourront vous sauver la mise, comme celle de vous envoler sur votre balai ou de passer d’objet en objet. Rassurez-vous, vous aurez aussi de quoi rendre fou les chasseurs en leur envoyant des monstres pour leur cacher la vue, des leurres que vous pourrez faire bouger, ou encore émettre un rire narquois lorsqu’ils passeront près de vous.

Mais attention, les sorcières ne sont pas les seules à posséder plus d’un tour dans leur sac. En effet, lorsque vous jouez les villageois vous pouvez, une fois les sorcières cachées, sortir de votre cabane et lancer des patates (l’arme typique du paysan après la fourche) sur tout ce que vous verrez. Bancs, chaudrons, citrouilles, lampes, bottes de foin, c’est simple : tout vous semblera suspect.

Tout comme les sorcières vous débloquez des compétences au fur et à mesure que vos niveaux augmentent. Vous pouvez ainsi faire appel à votre arme fatale, le fin limier et meilleur ami du paysan : le poulet. Et pas n’importe lequel car celui-ci aura la capacité de détecter une sorcière si l’une d’elles se trouve dans son périmètre. Bien que le villageois possède plusieurs autres capacités (comme celle de lancer un trombone aspirateur ou bien d’utiliser un grapin) le poulet reste la plus jouée et est la plus efficace à ce jour.

A noter qu’en tant que sorcière éliminée, vous pouvez rejoindre les rangs des chats pour débusquer les dernières souris. En bref, un gameplay simple et fun dans un univers loufoque, voilà ce que vous propose Witch It.

Personnalisation ? Vous avez dit personnalisation ?

Witch It propose d’accumuler un nombre incroyable de déguisements pour vos personnages. Que cela soit le visage, la peau, le chapeau, les vêtements (le haut et le bas), le balai, les armes, ou encore les cheveux, le jeu vous permettra de créer votre propre sorcière ou chasseur.

Cette collection se gagne soit en passant des niveaux, soit en fabricant vous-même les éléments grâce à des ingrédients que vous obtiendrez à chaque partie et que vous pourrez utiliser dans le chaudron de la sorcière (que vous trouverez dans l’onglet « Collection » du menu principal). Les skins sont donnés aléatoirement selon ce qui sortira du chaudron, mais rassurez-vous vous aurez la possibilité de détruire les doubles ou même ceux que vous ne souhaitez pas garder, pour récupérer les ingrédients et retenter votre chance.

Aujourd’hui, le jeu propose pas moins de 381 éléments pour la sorcière et 481 éléments pour le chasseur avec un système de rareté, symbolisée par des couleurs. Et vous ne serez pas en reste sachant que les événements vous permettent aussi de gagner des éléments à thème. Actuellement sont en cours celui pour Halloween et celui pour La forêt des sorcières, tous deux disponibles pour une durée limitée.

Des graphismes intelligents et musiques enchanteresses

Les graphismes sont une bonne surprise pour nous : les décors sont fait de telle sorte que les textures donnent l’impression d’être travaillées de loin alors qu’en réalité elles sont composées de pixels que vous remarquez seulement lorsque vous vous en approchez. La gourmandise du jeu en ressources vidéo en est donc énormément réduite, ce qui permet de ne connaître aucun lag ou bug. Tout en étant extrêmement bien codé et sans bavure, le jeu vous assure une qualité visuelle irréprochable.

Côté bande-son nous retrouvons des thèmes différents pour chaque carte où se dérouleront nos parties. Tantôt féériques, tantôt effrénés, le tempo et l’ambiance sonore rythmeront votre course dans ce cache-cache géant. Sachant que des musiques ont été ajoutées pour la fin de l’accès anticipé du jeu, nous pouvons imaginer que d’autres suivront.

Une durée de vie avec de la création

On peut s’attendre à une durée de vie assez conséquente pour les jeux possédant du multijoueur, et Witch It ne fait pas exception. Vous ne passerez pas la journée dessus, mais vous y reviendrez souvent avec plaisir.

Si jamais vous en avez assez de jouer au chat et à la souris, pas de panique, sachez que vous pourrez miser sur la création de cartes pour vous divertir. Bien qu’elle ne soit pas du tout mise en avant, la création de cartes est déjà présente puisqu’il vous arrivera de jouer sur celles créées par d’autres joueurs. Mais aucun lien dans le menu principal et aucune mention n’en est faite sur la page Steam du jeu, impossible donc d’y accéder. Nous verrons si une prochaine mise à jour donnera plus d’explications, en attendant le jeu possède une dizaine de cartes à explorer.