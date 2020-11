Witch It

Witch it est un jeu mulitjoueur reprenant le principe du Prop Hunt dans lequel vous incarnez à tour de rôle une sorcière et un villageois. Les deux factions s'affrontent à travers un cache-cache géant dans un univers féérique. En tant que sorcière vous devez vous cacher en prenant l'apparence d'objets parmi ceux présents sur la carte, tandis que dans l'équipe des villageois vous avez pour tâche de vous débarrasser des sorcières en les retrouvant dans un temps limité. Les deux camps possèdent des capacités uniques permettant de ralentir (sorcière) ou trouver (chasseur) l'ennemi. Le jeu est exclusivement multijoueur et vous propose un mode personnalisation de votre sorcière ou de votre villageois.