Test DC Krypto Super-Chien : Les aventures de Krypto et Ace – Un jeu à vous faire préférer les chats

Si vous suivez depuis votre tendre enfance les aventures de vos super-héros préférés, qu’ils soient de l’écurie Marvel ou plutôt côté Detective Comics (DC), vous pourriez être intéressés par la sortie d’un nouveau jeu au concept étonnant, DC Krypto Super-Chien : Les aventures de Krypto et Ace, mettant en scène les chiens des héros Superman et Batman respectivement, au sein d’un rail shooter ponctué de quelques ajouts intéressants.

Sous licence Warner Bros et développé par PHL Collective et édité par Outright Games, habitués aux adaptations de licences pour enfants, DC Krypto Super-Chien : Les aventures de Krypto et Ace est sorti le 15 juillet dernier sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Google Stadia au prix conseillé de 39,99€. A l’occasion de son arrivée (déjà) dans le Xbox Game Pass le 13 septembre dernier, nous vous donnons notre avis sur ce petit jeu qui, avec son potentiel, aurait mérité un meilleur traitement.

Conditions de test : nous avons terminé DC Krypto Super-Chien : Les aventures de Krypto et Ace à 100% en environ 4h de jeu sur PlayStation 5.

Les manigances (trop timides) de Lex Luthor

Si vous pensiez que l’histoire de ce DC Krypto Super-Chien : Les aventures de Krypto et Ace serait une parfaite adaptation du film dédié aux mêmes héros sortis cet été au cinéma, DC Krypto et les Super-animaux, vous pourrez finalement constater que ce n’est absolument pas le cas.

En effet, alors que nous sommes habitués aux actions machiavéliques de Lex Luther qui donne du fil à retordre à nos protagonistes dans leurs aventures en enlevant tous les membres de la Justice League par exemple dans le film, ici il vous suffira de sauver les animaux errants capturés par notre affreux jojo et libérer la ville. Voilà pour le synopsis.

Si vous cherchez une quelconque profondeur dans le scénario de cette production, il faudra également revoir vos attentes. De plus, il ne vous faudra pas espérer dépasser les 4h de jeu pour obtenir le 100%. Parfaite entrée en matière pour les plus petits, DC Krypto Super-Chien : Les aventures de Krypto et Ace dégage tout de même un bel esprit bien que l’on pourra assurément lui reprocher son côté ultra-répétitif, jusque dans les décors utilisés.

Pour faire simple, la structure du jeu est composée de 15 niveaux (seulement), répartis en 3 quartiers, avec quelques missions annexes qui viendront ponctuer l’aventure. Pour réussir un niveau, il vous faut terminer vivant (c’est déjà ça) en ayant éliminé le maximum de LexBots, les robots envoyés par Lex Luthor pour vous empêcher de progresser.

« Donc là, tu fais copier-coller 15 fois et c’est fini »

On se retrouve donc devant un rail shooter des plus classiques : vous ne contrôlez pas directement votre personnage, si ce n’est de la droite vers la gauche ou de haut en bas dans certaines phases. Il ne vous reste plus qu’à canarder vos ennemis avec les lasers et autres missiles projetés par vos deux compères noir ou blanc pour obtenir le meilleur score, la meilleure note et ainsi des points de compétence à dépenser (nous y reviendrons plus tard).

Vous disposez en effet du choix, avant chaque niveau, de votre chien : Krypto le chien blanc de Superman, ou Ace, le chien noir de Batman. Nous avons de notre côté préféré Ace, qui semblait plus efficace et dont les contrôles, projectiles ou attaque spéciale nous ont davantage convaincus. Chacun des deux héros possède une attaque spéciale afin d’éliminer plus d’ennemis d’un coup ou d’augmenter sa force. On regrette au passage l’absence de coopération locale ou en ligne alors même que deux personnages peuvent être choisis. Cela aurait rajouté une corde à l’arc d’un jeu qui en aurait eu bien besoin.

Pour ces 15 missions qui se basent sur la même structure (à savoir alliance de rail shooter et quelques QTE), dans les mêmes environnements et selon le même modèle de progression, vous pourrez être accompagnés de petits acolytes vous apportant des compétences supplémentaires quand leur barre de mana est pleine, à savoir Chip (venant de Green Lantern), Merton (Flash) et PB (WonderWoman), dont l’aide est bienvenue mais pas capitale.

On regrette vraiment amèrement le manque de renouvellement des niveaux et des environnements, qui se ressemblent tous et ne parviennent pas à conférer aux différentes zones de la ville une identité propre. Un sentiment renforcé puisque, à part quelques nouveaux types d’ennemis se joignant à nous pour les combats, la plupart seront strictement identiques du début à la fin.

A fortiori, côté technique, nous avons rencontré quelques ralentissements et bugs mineurs, mais c’est surtout au niveau des textures utilisées que l’on se rend compte que l’accent n’a pas été mis là-dessus. Pour un jeu vendu 40€, avec une telle durée de vie, un manque de renouvellement et des graphismes moyens, on sent assurément la pilule passer.

Des propositions intéressantes qui sauvent (un peu) la mise

Ne vous attendez pas à des ajouts de folie en ce qui concerne ces nouveautés qui viennent ponctuer le gameplay bien trop classique de ce DC Krypto Super-Chien : Les aventures de Krypto et Ace. En fait, vos héros disposent d’un arbre de compétence, très succinct mais efficace pour nos jeunes aventuriers voulant s’initier (très très légèrement) aux mécaniques de RPG.

À vous de faire évoluer la santé ou encore la durée des attaques spéciales des personnages qui vous accompagnent dans votre périple, grâce à l’ajout de points de compétences, pouvant être totalement débloqués avant la fin de l’aventure, et obtenus dès que vous terminez vos niveaux (en fonction de votre rang de score final).

La petite surprise vient cependant d’une mécanique d’adoption des animaux recueillis sur le terrain. Vous pouvez complètement outrepasser cette feature puisqu’il vous faut ramasser les animaux en question pendant les niveaux, enfermés dans des grosses cages réparties sur le chemin.

Une fois de retour au menu, vous devrez en quelque sorte gagner la confiance de ces animaux en répondant à leurs besoins et envies au niveau de leur alimentation ou de leurs loisirs : ce chat préfère-t-il le thon ? Aime-t-il la balle ou un cerceau ? Une sorte de jeu pour nos jolies têtes blondes qui apprécieront « s’occuper » de ces animaux.

La prochaine étape consiste à placer cet animal à l’adoption, une fois une jauge remplie. À vous de trouver le maitre idéal en lisant les caractéristiques de ceux-ci pour espérer un « accord parfait » entre le nouveau maitre et l’animal. Vous pourrez même avoir des nouvelles des adoptés dans un livre d’or anecdotique. Et malheureusement, cela atteint quelques limites puisqu’étant très répétitif et le menu se remplissant à vue d’œil, ne possédant plus d’intérêt passé un certain moment.

Concernant l’aspect sonore du jeu, sachez que les quelques pistes ne seront pas trop présentes et ne resteront pas en tête, tandis qu’une localisation française est intégralement disponible, même si l’on regrettera une discordance très nette entre les dialogues oraux et les écrits à l’écran, à tel point que certaines phrases sont curieusement totalement différentes. Ajoutez à cela un ensemble de phrases en boucle et vous aurez l’impression de tourner en rond.