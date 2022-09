DC Krypto Super-Chien : Les aventures de Krypto et Ace

Inspiré des épopées des chiens les plus héroïques de l'univers DC Comics, DC Krypto Super-Chien : Les aventures de Krypto et Ace met en scène Krypto, le chien de Superman, et Ace, le chien de Batman, en lutte pour contrer les manigances d'un certain Lex Luthor, dont l'objectif suprême est d'enfermer tous les animaux errants de la ville. A vous de les libérer tout en veillant à éliminer tous les LexBots présents dans les rues de la ville avant de trouver de nouveaux maitres à ces animaux abandonnés dans un rail shooter plutôt destiné aux jeunes enfants.