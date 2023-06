Test Couchmaster Cyboss – Un support confortable pour jouer et travailler dans son canapé

Sa conception symétrique rend le Couchmaster Cyboss adapté aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers. Il comprend un grand tapis de souris doté d’une surface adhésive au dos. Notons cependant qu’une fois le tapis de souris fixé sur la table, il n’est plus vraiment possible de le décoller.

Grâce à sa table d’un mètre de long, le Couchmaster Cyboss peut accueillir un ordinateur portable de grande taille (jusqu’à 19 pouces) voire deux ordinateurs plus petits. Nous avons ainsi travaillé à plusieurs reprises sur le Couchmaster avec un PC Gaming 15 pouces et un Chromebook de 10 pouces sans aucun problème.

Le bureau Couchmaster Cyboss est donc constitué d’une planche en bambou et de deux coussins latéraux avec un revêtement imitation daim. Ce dernier est très agréable au toucher. Par contre, il a tendance à attirer la poussière. Il est préférable de ne pas laisser vos animaux de compagnie s’en approcher. Pour un entretien facile, les housses sont par ailleurs amovibles, elle peuvent être lavées à 30°C et repassées.

Lorsque nous avons reçu notre colis, nous nous attendions à quelque chose de massif. Pourtant, nous avons été agréablement surpris par un carton compact mesurant seulement une dizaine de centimètres d’épaisseur (100cm x 53cm x 12cm pour être précis), avec un poids total de 7,6 kg. Le contenu du colis est le suivant : deux coussins latéraux avec des poches intégrées ; une table en bambou équipée d’un adaptateur universel pour tablette et d’une grille d’aération ; un sac pour souris ; un tapis de souris avec un film adhésif approprié et un guide d’installation.

Le Couchmaster Cyboss est un produit qui s’adresse à tous les joueurs qui sont à la recherche d’une solution confortable pour jouer et travailler dans leur canapé. Malgré quelques soucis pratiques, le produit de Nerdytec est polyvalent et a été conçu avec de bonnes intentions. Il propose une expérience agréable une fois que l’on est installé. Son bureau spacieux, ses coussins confortables, ses finitions de qualité, ainsi que sa compatibilité pour les gauchers et les droitiers sont des points positifs notables. Cependant, il faut prendre en compte le fait que le revêtement des coussins peut se salir rapidement et que déplacer la table est souvent délicat. Au final, le Couchmaster Cyboss est bon choix avec un rapport qualité-prix correct.