Test Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 – L’écran gaming flexible de la démesure

Dans sa course aux écrans gaming haut de gamme, on ne peut pas dire que Corsair ne se bouge pas pour sortir du lot. Si le Corsair XENEON 32UHD144, que nous avons testé il y a peu, était assez classique par rapport aux standards du marché, nous sommes ici face à tout autre chose avec le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240, un écran gaming ultralarge et souple. Nous l’avons essayé pendant près de 2 semaines pour vous donner notre verdict sur ce gros morceau.

Design

Evidemment, le design très imposant du Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 est ce qui frappe d’emblée. Avec son écran ultralarge de 45 pouces, le moniteur en impose… littéralement. En effet, il vous faudra un bureau assez grand pour accueillir la bête et à moins d’avoir énormément de place, vous pouvez oublier le double écran. Il est clairement destiné à des gens voulant s’immerger à fond dans des jeux grâce à sa fonctionnalité phare, sa flexibilité. Grâce aux poignées situées de chaque côté, vous pouvez incliner manuellement l’écran selon l’angle de courbure souhaité.

La fonction est assez novatrice, mais elle n’est pas très rassurante dans la mesure où la courbure maximum (jusqu’à 800R) se fait au doigt mouillé sachant que l’on ne veut pas trop forcer sur un objet aussi cher. Rien qu’avec tout ça, on peut dire qu’il s’adresse à un public assez restreint aimant les grands formats et ce genre de personnalisation. On n’a tout de même pas vraiment envie de passer d’un écran plat à un écran incurvé (et inversement) tous les quatre matins avec cette manipulation inconfortable.

En dehors de cette peur du pliage, le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 donne une sensation de très grande qualité. Corsair a habilement profité de sa grande taille pour simplifier les manipulations en matière de réglages et de connectivités pour un rendu ultra ergonomique. A l’avant, le support profite ainsi de 2 ports USB-A, d’une prise jack, et des boutons pour les options standards (input, démarrage et la navigation dans les menus). Dans ces derniers, nous retrouvons les modes d’affichage selon notre activité, les paramètres de l’image…

C’est vraiment à l’arrière qu’on ressent le plus ce côté pratique avec des ports parfaitement alignés verticalement et donc accessibles très facilement. Nous avons ainsi 2 ports HDMI 2.1, un Displayport 1.4, un port USB de type C et deux autres ports USB-A.

Performances

L’autre argument de poids de cet écran est qu’il utilise la technologie OLED, chose assez rare aujourd’hui dans le domaine des écrans PC. Cependant, il s’agit du tout premier écran gaming OLED souple. La qualité de l’image est ainsi assez époustouflante, mais pour les plus inquiets envers la technologie OLED, sachez que Corsair garantit 3 ans l’appareil contre le « burn-in » et les pixels morts. Grâce à cela, nous avons des couleurs (couvrant 98.5% de la gamme de couleurs DCI-P3 et 96.3% de l’espace colorimétrique Adobe RGB) et un contraste absolument parfaits. Le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 permet un rare niveau de qualité lorsque l’on joue dans des environnements de jeux assez sombres, que ce soit en SDR ou HDR.

Cela nous a particulièrement frappé lorsque l’on a profité de la vie nocturne dans Cyberpunk 2077. Pour les FPS compétitifs et autres jeux dynamiques, on est également bien servi grâce à une fréquence de 240 Hz et un temps de réponse de 0.03 ms. L’expérience de jeu est fluide, sans effet de « ghosting » et sans flou de mouvement. L’écran est par ailleurs compatible NVIDIA G-Sync et AMD Freesync premium.

Avec ses 83 PPP, vous n’aurez sans doute pas l’image la plus nette qui soit sur un écran ultra large, mais il faut avouer que la courbure apporte un sentiment d’immersion très satisfaisant pour des jeux de courses et, encore une fois, les FPS. Cette sensation d’être englobé par l’écran est bonne, mais ne conviendra pas à tout type de jeux. C’est dans ce cas de figure que la souplesse du moniteur est un plus. L’autre point décevant est la luminosité du Corsair Xeneon Flex, un défaut que l’on peut imputer à la technologie OLED. La marque promet une luminosité maximale de 1000 nits, cependant ce niveau n’est possible que sur une petite partie de l’écran. Cela nous a particulièrement frappé dans nos phases de jour sur Cyberpunk 2077.

Malgré de bonnes sensations avec l’appareil de Corsair, le coup de grâce qui le pénalise le plus est sans aucun doute son prix. Affiché à 2,399€ sur le site officiel, on ne peut pas dire qu’il soit abordable ni même recommandé. Pour environ la moitié de cette somme, on peut avoir une très bonne TV OLED ou un écran PC ultra performant. Finalement, son caractère atypique est la seule chose qui pourra vous faire sauter le pas, sachant qu’il faut en plus une très bonne machine pour pleinement en profiter.