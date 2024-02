Test Corsair M75 Wireless – Une souris ambidextre qui frôle la perfection

Dans l’univers des souris gaming, peu peuvent se targuer d’être à la fois ambidextre, sans fil et performante. C’est pourtant le pari que s’est lancé Corsair avec la M75 Wireless. Proposé à 129,99€, on peut aussi la voir comme une version revisitée de la M75 Air Wireless sortie l’année dernière. Après l’avoir pris en main durant plus de deux semaines, nous vous partageons notre verdict très positif dans l’ensemble.

Design

Le design de la M75 Wireless privilégie la simplicité avec une silhouette assez classique. Elle est conçue non seulement pour s’adapter à une utilisation ambidextre (les designs plus originaux étant souvent réservés aux souris spécifiques pour droitiers ou gauchers), mais également pour s’accommoder à diverses prises en main. Avec des dimensions de 12,8 cm de long, 6,46 cm de large et 4,2 cm de haut, elle vise à convenir à la majorité, bien que les personnes aux mains particulièrement petites pourraient la trouver un peu grande. En somme, la souris de Corsair est conçue pour être polyvalente et s’adresser au plus grand nombre.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’elle est désagréable à l’œil, bien au contraire. elle bénéficie de matériaux de qualité et de finitions soignées. L’ensemble est robuste, très ergonomique et s’adapte aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers, grâce à deux boutons situés de chaque côté du périphérique. Corsair a fait preuve d’ingéniosité en rendant les boutons latéraux interchangeables, permettant une personnalisation selon les besoins. Par défaut, la souris est configurée pour les droitiers, ce qui signifie que les boutons sur le côté gauche sont plus saillants, tandis que ceux sur le côté droit sont intégrés dans le design de la coque pour ne pas gêner, par exemple, le petit doigt.

Pour les gauchers, il suffit simplement d’échanger les boutons avec ceux fournis dans la boîte. Cependant, il aurait été appréciable que les boutons du côté de la main dominante soient un peu plus proéminents. En comparaison avec d’autres modèles, une pression assez forte du pouce est nécessaire pour les activer, surtout en pleine session de jeu. C’est sans doute le seul gros reproche qu’on pourra lui faire à ce niveau-là. Grâce à son poids de 89 grammes et aux patins PTFE, la manipulation est très agréable. Le dessous de l’appareil dispose même d’un bouton pour changer le niveau de DPI afin de nous éviter de devoir passer obligatoirement par le logiciel.

Elle offre un bon compromis entre les souris ultra-légères et celles plus pesantes du marché. Le petit plus esthétique réside dans les deux lignes discrètes sur la coque permettant de diffuser un éclairage RGB du plus bel effet, sans oublier le logo de la marque situé entre ces deux lignes. Les couleurs et les effets lumineux peuvent d’ailleurs être personnalisés via le logiciel iCUE de Corsair.

Performances

Sur le plan des performances, Corsair réalise un parcours impeccable. Dotée d’une vitesse de suivi de 650 IPS, d’une accélération pouvant atteindre 50 G, et d’un DPI maximal de 26 000, la M75 Wireless répondra largement à vos besoins en matière de jeux compétitifs. Elle dispose également d’un polling rate de 1000 Hz par défaut et pouvant monter jusqu’à 2000 Hz. Après quelques essais sur nos jeux habituels (Counter Strike 2, Battlefield 2042, Genshin Impact et dernièrement Nightingale), on constate que le capteur optique Corsair Marksman répond à nos manipulations avec précision.

Et tout cela en étant sans fil grâce à la technologie « Slipstream Wireless » de Corsair à 2.4GHz qui offre un délai de transmission inférieur à 1 ms. Notons d’ailleurs que le dongle se range aisément en dessous de la souris lorsque vous voulez la brancher (ou la recharger) via le câble USB (Type C vers Type A) ou via Bleutooth 4.2. Un des aspects particulièrement appréciés est la grande qualité des interrupteurs optiques du clic gauche et du clic droit, éliminant ainsi les rebonds de la souris (et nous fait ainsi gagner du temps dans les réglages avec un bon calibrage par défaut). De plus, la firme garantit une durée de vie de 100 millions de clics.

Logiciel et durée de vie

Comme à son habitude, le logiciel iCUE de Corsair remplie son office à merveille. Simple d’utilisation et ergonomique, il vous permet de paramétrer votre souris selon vos envies ou selon votre activité du moment. Vous pouvez ainsi attribuer des touches, modifier les effets d’éclairage, les niveaux de DPI enregistrés ou encore le calibrage de surface.

Concernant la durée de la batterie, cela dépend évidemment du type de connexion et des réglages que vous appliquez. Malgré tout, dans les grandes lignes, nos estimations rejoignent celles fournies par la marque :

65 heures avec la connexion sans fil Slipstream et le RGB activé

105 heures avec la connexion sans fil Slipstream et le RGB désactivé

120 heures avec la connexion bluetooth et le RGB activé

210 heures avec le bluetooth et le RGB désactivé

Avec avec la configuration la plus gourmande, la M75 Wireless dispose d’une excellente autonomie. Il faut simplement ne pas oublier de la recharger de temps en temps.

Retrouvez la Corsair M75 sans fil sur Amazon, en blanche ou en noire.