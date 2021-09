Test HyperX Alloy Elite 2 – Un clavier mécanique solide et coloré

Si l’on connait surtout HyperX pour ses excellents casques gaming, il faut savoir que la marque propose bien plus avec toute une gamme plus large dédiée aux utilisateurs PC. On s’attaque ici à l’un des claviers phares de la firme avec le HyperX Alloy Elite 2. Comme son nom l’indique, nous avons là une version améliorée de leur premier Alloy Elite.

Packaging et Design

Tout d’abord, rien à redire sur le packaging qui fait les choses simples avec le clavier incrusté dans sa boite sous un film plastique avec des câbles bien enroulés sur la longueur, de quoi ne pas les compresser de trop. Une fois sortie de sa boîte, on a affaire à une belle bête qui pèse son poids avec ses 1.5 kg. Cela lui permet tout de même de rester stable à tout instant mais surtout très solide. Même si l’on note un petit revêtement en plastique sur la couche inférieur l’ensemble reste très costaud grâce à son châssis en métal. Visuellement, ce qui ressort le plus par rapport aux autres claviers classiques, c’est la barre multimédia offrant des touches pratiques, et même une molette (pour le volume), mais évidemment ce choix de design ne plaira pas à tout le monde.

On note également un port USB 2.0 pass-through à droite de la sortie du câble pour vous permettre d’économiser un périphérique sur votre ordinateur ou bien tout simplement de recharger un matériel. En parlant du câble d’ailleurs, celui-ci se distingue avec une forme très épaisse mais qui reste souple. Mis à part ça, on reste sur quelque chose de classique avec du noir et le logo de la marque présent sur la barre espace et en entier en dessous de la molette. Un rendu sombre qui va bien entendu faire ressortir l’un des gros arguments de ce clavier.

Prise en main et performance

Autant prévenir tout de suite que ce clavier plaira surtout aux amateurs de couleurs grâce à des effets RGB très voyants grâce aux touches à moitié exposées. Sans oublier la fine barre lumineuse en dessous des touches multimédias. Les trois touches en haut à gauches évoquées précédemment vous permettent d’ailleurs de régler la luminosité et les configurations par défaut. Il y a même une touche pour activer un mode jeu qui va bloquer la touche Windows en pleine session. Pratique pour les doigts maladroits ou éviter des accidents.

Les configurations sont tout de même assez limitées et il faudra alors passer par le logiciel HyperX NGENUITY (disponible sur le Windows Store) afin de faire vos réglages RGB mais aussi si vous voulez réassigner des touches. L’outil est très intuitif et ne demande pas de tripatouiller tout un tas de paramètres. Vous avez tout de même de quoi personnaliser votre sapin de Noël mécanique selon vos envies. Le Alloy Elite 2 arrive à offrir un rendu coloré mais avec une bonne gestion des couleurs, autrement dit on n’a pas cet effet ultra « flashy » que l’on peut voir ailleurs.

Au niveau des performances, le clavier mécanique affiche de bonnes sensations. Que ce soit pour de la bureautique ou du jeu, les Red Switch répondent très bien avec une distance d’activation de 1.8 mm et une force de frappe de 45 g (et l’antighosting évidemment). On pourra tout de même lui reprocher des touches un peu larges selon le type de main et un peu trop bruyantes surtout. Dans ce cas de figure l’absence de repose-poignet pourra se faire sentir à la longue. L’autre paramètre qui pourra avoir une grande incidence sur votre choix est son prix (139€ environ sur Amazon) un poil élevé pour cette gamme de clavier même si l’ensemble reste très satisfaisant.

Dernier argument qui pourra potentiellement pencher en sa faveur, la compatibilité avec les consoles PS4 et Xbox One.

Résumé des caractéristiques du HyperX Alloy Elite 2