Test du boîtier Android Strong Ematic Box SRT 202 – Une box complète et abordable

La société spécialisée dans les box TV et les décodeurs Strong revient aujourd’hui avec l’Ematic Box SRT 202 qui est une box multimédia Android qui transformera votre téléviseur « basique » en téléviseur connecté. Il vous permettra également d’y lire des fichiers sur disques durs ou clés USB jusqu’en 4K, mais dans quelles conditions ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Packaging

Très sobre, la boîte vous indiquera les caractéristiques principales offertes par cette box multimédia ainsi que les différentes connectiques présentes. A l’intérieur, vous trouverez un guide de démarrage rapide ainsi qu’un feuillet de garantie ainsi que le boîtier qui est plutôt bien protégé. Strong livre également une télécommande avec micro ainsi que les piles pour la faire fonctionner. Un câble HDMI est lui aussi fourni ce qui est très appréciable pour un produit dans cette gamme de prix et on n’oublie bien évidemment pas l’alimentation pour faire fonctionner la box.

Design et connectique

Une fois le déballage terminé, on se retrouve donc face au boîtier qui est somme toute assez classique mais qui est très sobre et très contenu. Tout de noir vêtu, le boitier mesure 10 x 10 x 2,4 cm et pourra donc facilement trouver une place dans votre meuble TV sans demander un espace gigantesque. Celui-ci est très léger et Strong a eu la bonne idée d’inclure des petits patins anti-dérapant ce qui empêche de faire glisser l’objet au moindre branchement.

En parlant de branchement justement, nous sommes plutôt gâtés avec la présence d’un port Ethernet (RJ45 limité à 100MB/S et non Gigabit), d’une sortie optique, une sortie HDMI et la présence de deux ports USB pour y brancher disques durs, clés USB ou manette de jeu. Il y a également un port de carte micro SD afin d’étendre la mémoire interne du boîtier qui est de 8Go (5 disponibles pour l’utilisateur).

Concernant la télécommande, celle-ci est faite de courbes douces qui tombent sous la main et est très légère mais sans respirer la qualité bas de gamme. Il y a des boutons de raccourcis pour accéder à Netflix , YouTube et le Google Play Store ainsi que les habituels boutons de mise en route et de réglage du volume. Notez tout de même la présence d’un micro et d’une fonction Google Assistant qui vous permettra de piloter (ou de poser des questions) à distance votre téléviseur.

Confort d’utilisation

Une fois branchée et connectée à votre TV, l’allumage et la configuration de cette Ematic Box de chez Strong est très rapide et vous vous retrouverez rapidement sur la page d’accueil de l’appareil. On se retrouve ici avec une interface Android TV basé sur sa version 9.0.8, qui n’est pas la dernière, et qui ne profite donc pas des dernières mises à jour en terme de sécurité. C’est regrettable car on doute fortement qu’une mise à jour soit au programme du côté du constructeur.

Vous allez commencer par appairer votre télécommande grâce au Bluetooth 4.2 embarqué et tout se fait très naturellement. Vous devrez ensuite définir quelques paramètres de bases, vous connecter à internet et à votre compte Google (pas obligatoire mais recommandé pour une meilleure expérience). Toute cette partie réglage ne dure au maximum que 5 minutes et vous arrivez ensuite sur la page d’accueil du boîtier.

Vous disposez de quelques applications déjà pré-installées qui ne vous serviront probablement pas (surtout à destination du marché germanophone) mais que vous pourrez aisément désinstaller afin de gagner en stockage et en lisibilité sur le hub principal. Qui dit Android, dit pléthores d’applications à pouvoir installer afin de profiter du maximum des possibilités offertes. Vous pourrez donc facilement accéder au Google Play Store afin de télécharger vos applications favorites en un rien de temps.

VLC, Kodi, Disney Plus, Amazon Prime, des jeux, des applications météo, des stations de radios… C’est l’entièreté du catalogue Android TV qui est disponible et dont vous pourrez profiter. La navigation est généralement assez fluide même si l’on constate quelques ralentissements dans les menus de temps à autre, surtout lors du retour au hub principal. La fonction Chromecast intégrée est un véritable plaisir et il sera facile d’associer un appareil afin de visionner vos photos et vidéos directement sur votre téléviseur.

Concernant la lecture de fichier depuis vos clés USB et vos disques durs, c’est également une bonne surprise pour la box. Grâce à des lecteurs comme VLC ou Kodi, voir Plex si vous voulez utiliser l’architecture réseau de votre domicile, vous pourrez lire sans broncher la plupart des fichiers stockés. Format 720,1080 ou 4K, aucuns fichiers n’a résisté lors de nos tests et l’affichage des sous-titres est également très bien pris en compte avec une interface facile et intuitive.

La télécommande dispose de 7 boutons seulement mais ceux-ci sont disposés de manière intelligente et réagissent au doigt et à l’œil en utilisation normale. Dommage que ceux-ci ne soient pas programmables pour ouvrir certaines applications comme Twitch ou autres.

Il vous sera cependant possible, sur le hub central, d’organiser votre sélection d’applications favorites et de les classer par ordre d’accès. Celle-ci se trouvant en première ligne à l’allumage de la box, vous accéderez rapidement à vos contenus sans difficulté.