Test Asus ROG Strix Scar 16 2023 – Un PC portable gaming ultra puissant mais coûteux

Le Asus ROG Strix Scar 16 (2023) s’inscrit dans la lignée des ordinateurs portables de gaming haut de gamme, offrant une combinaison de performances impressionnantes et d’un design sortant des sentiers battus. En tant qu’élément clé de la gamme Republic of Gamers, ce modèle s’affirme comme l’un des plus puissants dans sa catégorie. Après l’avoir essayé durant plus de deux semaines (principalement en tant que plateforme de jeux) nous vous donnons notre verdict sur ce bijou vendu à 3999,99€ tout de même.

Sommaire Toggle Design

Ecran

Performances

Batterie

Design

En plus d’être agréable à l’œil (ni trop banal, ni excessivement « edgy »), le Asus ROG Strix Scar 16 bénéficie avant tout d’une conception très aérée. En effet, la majeure partie de l’arrière et des côtés de l’appareil est dédiée aux radiateurs pour un refroidissement optimal. Pesant 2,6 kg, il est étonnamment léger compte tenu de ses caractéristiques techniques impressionnantes. Le châssis mêle plastique et aluminium, offrant une solidité générale satisfaisante, bien que certaines parties puissent paraître un peu fragiles, surtout en cas de manipulations fréquentes lors de déplacements.

En termes de connectique, ce PC portable offre tout ce que l’on peut attendre d’un appareil de ce calibre. Tous les ports importants sont accessibles sur les côtés, incluant le port d’alimentation, LAN, HDMI 2.1, deux ports USB-C, deux ports USB-A et une prise jack audio. Tout ou presque car nous regrettons tout de même l’absence d’un lecteur de carte SD. Afin d’égayer un peu l’outil, Asus a ajouté quelques bandes de LED RGB. Sans être un véritable défaut, la disposition aurait pu être un peu plus homogène. Malgré tout, on ne lui en tiendra pas rigueur car mieux vaut privilégier la praticité que l’esthétique.

En revanche, on apprécie ce festival de couleurs au niveau du clavier qui profite d’un rétroéclairage des touches satisfaisant. Concernant la qualité du clavier, nous sommes devant quelque chose de très correct pour du gaming sur PC portable, sans être éblouissant. Il s’agit d’un clavier chiclet avec des interrupteurs conçus pour résister à plus de 20 millions de frappes.

Ecran

L’écran du Asus ROG Strix Scar 16 2023 est sans doute l’une de ses plus grandes forces. Il s’agit d’un écran de 16 pouces avec un format 16:10 et qui utilise la technologie Mini LED. Celle-ci permet une meilleure efficacité énergétique tout en maintenant une bonne qualité d’affichage. Il profite en outre d’une résolution de 2560 x 1600 et d’un rafraîchissement de 240Hz. Sa luminosité maximale atteint 588 nits en SDR, et Asus revendique un pic de 1100 nits en HDR. D’après nos observations, le contraste est impressionnant et les couleurs sont éclatantes et précises. Ces caractéristiques permettent de profiter d’une excellente expérience visuelle en jeu, mais également pour regarder des films/séries.

Même si, de notre côté, nous utilisons exclusivement un casque pour s’immerger pleinement en jeu, il faut tout de même saluer les enceintes alimentées par Dolby Atmos qui offrent un son très immersif grâce aux quatre haut-parleurs.

Performances

Asus ne déçoit pas sur le plan des performances, avec des composants haut de gamme permettant de faire tourner sans difficulté les derniers jeux du moment. Equipé d’un processeur Intel Core i9-13980HX, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080, de 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To, le Asus ROG Strix Scar 16 2023 est parfaitement armé pour le multitâche et pour exécuter les jeux AAA les plus exigeants avec fluidité. Associé à l’écran de haute qualité que nous avons précédemment évoqué, ce PC constitue un véritable combo gagnant.

Baldur’s Gate 3, Starfield, Hi-Fi Rush, Remnant 2, aucun jeu ne nous a fait défaut sur cette machine de guerre. Rappelons tout de même que vous pouvez profiter du DLSS 3 de NVIDIA grâce à la RTX 4080. De plus, la température reste à un niveau stable grâce à une bonne gestion du refroidissement, même en mode Turbo. La bête pourra cependant être bruyante en cas d’utilisation intensive (même si l’utilisation du casque permet de régler le souci).

Asus met même à disposition un logiciel très pratique, le Armoury Crate, permettant de surveiller les températures, de modifier les paramètres du modes Turbo, personnaliser certaines touches ou encore d’ajuster l’éclairage RGB avec Aura Sync.

Batterie

En ce qui concerne la batterie, le ROG Strix Scar 16 2023 propose une autonomie respectable pour un ordinateur portable gaming. Sa durée de vie varie en fonction de l’utilisation, avec des performances légèrement inférieures pour les activités gourmandes en énergie, notamment lorsque l’on joue. (Nous avons tenu un peu moins de deux heures d’affilée sur Hi-Fi Rush avant de devoir faire le plein).

Cependant, pour des tâches plus légères, il offre une durée d’utilisation bien plus longue. La technologie de charge rapide et le support de la charge USB-C jusqu’à 100W permettent de combler une durée de vie courte lorsque l’on enchaîne plusieurs heures de jeu avec un rechargement ultra rapide. Compte tenu des performances de l’écran et des composants, le PC d’Asus s’en sort bien.