Poste de police Call of Duty DMZ : où les trouver ?

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Dans les ordres de Call of Duty DMZ de Modern Warfare 4, “Force hostile” vous demande de localiser un poste de police puis d’y effectuer des objectifs bien précis. Dans ce guide, on vous explique où localiser ces bâtiments, tout en vous expliquant toutes les conditions requises pour valider l’intégralité de la mission.

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Source : ActuGaming

Où dénicher les postes de police dans Call of Duty: DMZ ?

Pour entamer l’ordre « Force hostile » dans Call of Duty: DMZ, la première étape consiste à mettre la main sur un poste de police. Si un largage sur Hajin peut sembler un peu déroutant au début, rassurez-vous : ces bâtiments sont directement indiqués sur votre carte, un peu à l’image des points d’intérêt sur Warzone. Il vous suffit d’ouvrir la map et d’effectuer un zoom pour repérer l’insigne de police caractéristique.

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Source : ActuGaming

 

Ensuite, vous allez devoir fouiller des conteneurs à l’intérieur d’un poste. Alors, gardez bien en tête une règle d’or concernant ces derniers : seuls ceux fouillés pour la toute première fois de la partie comptent pour l’objectif. Si la cache a déjà été fouillée par un autre joueur, la loupe n’apparaîtra pas sur les objets et votre action ne sera tout simplement pas comptabilisée. Mieux vaut donc tracer directement vers des zones inexplorées dès le début de votre session de jeu.

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Source : ActuGaming

Comment terminer cet ordre dans Call of Duty: DMZ ?

La dernière phase de l’ordre « Force hostile » de Call of Duty: DMZ demande de la réactivité et un bon timing. Vous devez impérativement être le tout premier joueur ou la première escouade à débarquer dans le poste de police pour éliminer les adversaires qui s’y trouvent. Si le bâtiment est déjà déserté à votre arrivée, c’est que c’est trop tard : filez immédiatement vers un autre secteur.

Inutile d’essayer de découdre avec les ennemis depuis l’extérieur du poste, car les tirs ne valideront pas l’ordre. Par conséquent, ciblez un poste de police proche de votre point de chute pour éviter de vous faire doubler par une autre équipe.

Call of duty: dmz- poste-de-police
Source : ActuGaming

En ciblant rapidement les postes de police et en veillant à nettoyer les pièces avant tout le monde, l’ordre « Force hostile » de Call of Duty: DMZ se boucle sans trop d’encombres. D’ailleurs, si vous avez d’autres questions concernant ce mode de jeu, sachez que notre rubrique Astuces dispose de plusieurs guides sur le sujet. Sinon, si vous souhaitez être informé des grosses actualités de Call of Duty: Modern Warfare 4, n’hésitez pas à consulter la rubrique Actualités qui vous permettra de vous tenir à la page des dernières informations majeures de la licence !

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