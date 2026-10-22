Local électrique de Mirae Call of Duty DMZ : où trouver la salle électrique de Mirae General Hospital ?

Où se trouve le local électrique de Mirae dans Call of Duty DMZ ?

La description de la clé du local électrique de Mirae dans Call of Duty: DMZ de Modern Warfare 4 semble claire, mais elle ne l’est pas tellement à cause d’un élément géographique : un parking de trop.

En effet, la salle électrique est bel et bien située au nord-ouest du parking souterrain de Mirae General Hospital. Or, de nombreuses personnes feront l’amalgame avec le second parking, qui n’est pas souterrain, de l’hôpital.

Source : ActuGaming

Concrètement, il faut oublier ce parking et aller à l’entrée du parking qui se trouve exactement au coin gauche de l’hôpital, soit au nord-ouest de ce dernier. En traversant le rideau métallique, puis en allant au fond du parking, vous serez en mesure de tomber naturellement sur cette salle au trésor.

Que réserve le local électrique de Mirae dans Call of Duty DMZ ?

Le local électrique de Mirae n’est pas réellement une mine d’or dans Call of Duty: DMZ de Modern Warfare 4. Il offre beaucoup de ressources bleues, notamment celles qui sont en lien avec l’électronique, mais si vous vous attendiez à avoir des objets épiques, voire légendaires, sachez que ça ne sera pas le cas.

Cette clé est vraiment utile pour refaire un stock de ressources, mais ne sera pas si utile si vous espérez tomber sur des armes.

Source : ActuGaming

Si vous souhaitez obtenir de nouvelles armes, on vous conseille bien plus d’aller dans les complexes (les points d’intérêt marqués par une sorte de tente). Vous serez bien plus tranquille et les zones militaires peuvent offrir des ressources beaucoup plus rares et utiles pour votre base.

Et voilà pour la clé du local électrique de Mirae du mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 ! Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Astuces du jeu ou sinon la rubrique Actualités pour être au courant des dernières grosses nouvelles sur le jeu.