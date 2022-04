Andro Dunos 2

Suite d'un petit succès de l'arcade sorti en 1992, Andro Dunos 2 est un Shoot'em Up à scrolling horizontal dans la plus pure tradition du genre. Proposant dix niveaux et quatre modes de tir différents, le titre s'est offert une parution en physique grâce à la participation de l'éditeur PixelHeart.