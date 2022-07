Test Let’s Get Fit – Une alternative correcte à Ring Fit Adventure

Certains se sont essayés à la fitness sur consoles mais il faut avouer que les consoles Nintendo gardent le monopole en la matière de la Wii et son fameux Wii Fit. La Switch a eu droit à son gros carton dans le domaine avec Ring Fit Adventure. Si manipuler un cerceau n’est pas votre tasse de thé, il est possible de se dépenser d’une manière plus classique avec Let’s Get Fit.

Conditions de test : Nous avons effectué les différents exercices du jeu et tenté une utilisation quasi-quotidienne lorsque le temps nous le permettait.

C’est l’heure de gym matin, midi ou soir

Il n’est pas toujours aisé de faire de l’exercice à l’extérieur ou encore de se motiver à suivre un rythme régulier. Heureusement, votre console peut vous aider à rester en forme de manière plus ludique. Let’s Get Fit est donc dans la lignée de ces jeux qui vous feront bouger devant votre téléviseur en usant d’un minimum de place. Même si, dans le cas ici présent, l’aspect ludique ne sera pas aussi important qu’un Ring Fit Adventure qui prend vraiment des allures de RPG, le titre de Koch Media a le potentiel de vous motiver grâce à son habillage, son interface et ses programmes sur mesure.

Notons d’abord que l’offre physique est raisonnable étant donné que pour une quarantaine d’euros, vous obtenez le jeu et les deux sangles pour la jambe gauche et le poignet droit. Des accessoires que vous pourrez éventuellement réutiliser sur d’autres soft tel que Nintendo Switch Sports pour la sangle de jambe. Il faut le souligner car ce n’est pas toujours le cas malheureusement. Prévoyez tout de même un tapis de sol classique étant donné que certains exercices pourront éventuellement être inconfortables au sol.

Une fois le jeu lancé, on nous explique simplement comment installer les sangles et positionner les Joy-Con sur celles-ci. Les explications sont claires et bien illustrées. Vient ensuite la création de votre profil en indiquant votre taille, votre poids ou encore votre âge. Une fois que tout est en place, vous voilà parti pour des séances de remise en forme que vous pouvez suivre à tout moment grâce à un calendrier qui enregistre toutes vos activités. De quoi offrir un suivi dont vous pourrez être fier après quelque temps.

Un programme qu’il faut tenir

Let’s Get Fit propose trois modes principaux : libre, programme et défi. Le mode « Programme » sera évidemment la star du trio puisqu’il vous permet de choisir parmi une large gamme en vous faisant bouger selon vos préférences et objectifs. Ils sont tous étalés sur 30 jours, ce qui permet de nous forcer à rester un minimum régulier. Vous pouvez tout de même opter pour un autre programme à tout moment bien qu’il ne soit pas possible d’en avoir plusieurs à la fois.

La liste a le mérite d’être claire avec le niveau de difficulté et une description détaillée de ce qu’il vous apporte. Cela permet de cibler vos efforts selon ce que vous souhaitez travailler. On imagine par exemple que beaucoup opteront pour le programme « Summer is coming » qui met en place des séances pour brûler les calories et affiner la silhouette. Vous pouvez aussi opter pour un programme pour muscler uniquement vos bras et vos épaules ou bien encore bouger en y allant tout doucement avec le « Voyage bien-être » et ses exercices d’équilibre et de souplesse.

A chaque nouvelle séance, vous avez ainsi des exercices différents, histoire de ne pas tomber dans une routine trop ennuyeuse. La dimension pédagogique de Let’s Get fit est sans accroc grâce à des tutoriels où l’on doit simplement reproduire ce que fait le coach virtuel d’autant qu’il est possible de bien tourner la caméra pour ne manquer aucun détail dans le positionnement.

Le mode libre vous donne la possibilité de créer des programmes à la carte selon les paramètres appliqués (temps, partie du corps à travailler, uniquement du cardio ect). Une option idéale si vous souhaitez par exemple concocter un petit programme de cinq minutes par manque de temps. Et enfin, nous avons les défis qui sont des objectifs bien précis (avec un nouveau à débloquer chaque semaine). Il s’agit plus précisément de petits challenges que vous pouvez viser en vous entrainant durant un mois entier dans le but de tenir une planche pendant 3 minutes ou encore d’effectuer une série de 30 pompes. Précisons tout de même que le jeu vous demande après chaque séance si vous avez trouvé l’effort trop intense ou pas assez afin d’ajuster le rythme pour la prochaine.

Difficile de suivre le coach à la lettre

Le concept des programmes de Let’s Get Fit est bien fichu et assez facile à suivre. Cela consiste à exécuter un circuit en enchaînant une série d’exercices très courts que l’on va répéter 3 ou 4 fois avec quelques pauses entre deux. Cela commence d’ailleurs par un échauffement optionnel. Pas besoin d’être un spécialiste pour savoir qu’il s’agit d’une partie indispensable pour éviter au maximum les accidents pendant la pratique. Malheureusement, ceux du jeu sont bien trop courts et auraient mérité une ou deux séries supplémentaires pour chaque mouvement. Même chose pour les étirements en fin de séance. En bref, bien que les exercices soient appropriés, on vous conseille de bien prendre votre temps sur ces parties quitte à mettre en pause.

Au niveau de la pratique au cœur de la séance, on peut regretter une détection des mouvements parfois imprécise surtout en ce qui concerne celle de la jambe. Le souci est que le calcul des points s’opère lorsque vous suivez le rythme du coach à la lettre via la combinaison des bras et des jambes, cependant la mauvaise reconnaissance des mouvements fait perdre bêtement un tas de points et nous fait croire que l’on ne fait pas le bon mouvement. Chose que l’on constate pour les squats par exemple. Aucun souci à ce niveau-là au niveau du poignet même si le Joy-Con peut taper contre l’avant-bras ou le revers de la main selon la position du poignet.

Heureusement, le titre s’en sort bien sur une grande majorité d’exercices sachant qu’il y en a plus d’une centaine à réaliser. Let’s Get Fit a le mérite de proposer des voix françaises avec des coachs qui vont vous motiver durant toute la séance. Les graphismes ne sont évidemment pas des plus extraordinaires, toutefois les environnements qui changent en fonction de vos performances sont une bonne idée afin de mettre un peu de mouvement à l’écran même si le principal reste que les coachs nous permettent de bien visualiser ce qu’il faut faire. Les musiques sont en revanche assez génériques et on préfèrera les couper dans les options pour mettre sa propre playlist bien énervé.