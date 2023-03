Dr. Fetus’ Mean Meat Machine

Dr. Fetus' Mean Meat Machine est un jeu de réflexion façon match-3 et de plateforme développé par Headup Development et édité par Thunderful Publishing. Il s'agit d'une version nerveuse et hardcore de la formule classique des puzzles, associant des défis de plateforme et plus de 100 niveaux de puzzles remplis de pièges et de dangers. Le jeu se déroule dans des mondes dessinés à la main, avec des combats de boss supplémentaires et une bande sonore originale de RIDICULON. Le joueur doit aider le Dr. Fetus à créer le parfait clone de Super Meat Boy tout en évitant les pièges mortels tels que les lames de scie et les missiles. Le jeu a été développé en coopération avec Team Meat et les artistes originaux de Super Meat Boy.