Life of Delta

Jeu d'aventure en point'n'click développé par les créateurs de Deponia, Life of Delta prend place dans un monde ravagé par une catastrophe nucléaire et désormais peuplé par des robots et des lézards mutants. Le jeu vous mettra aux commandes de Delta, un robot d'entretien qui va devoir résoudre une multitude d'énigmes et plus d'une cinquantaine de mini-jeux différents dans l'unique but de retrouver son ami Jo.