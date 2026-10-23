Coffre Call of Duty DMZ : que faire pour terminer l’ordre Vol ?

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Dans le chapitre Contrefaçon de Call of Duty DMZ de Modern Warfare 4 l’ordre nommé « Vol » donne parfois du fil à retordre aux joueurs cherchant à le valider rapidement. Il y a tellement de conteneurs à ouvrir qu’on peut vite faire l’amalgame. Dans ce guide dédié, on vous explique comment terminer l’ordre nommé “Vol”.

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Source : ActuGaming

Quel est le coffre à ouvrir dans Call of Duty DMZ ?

Les coffres se trouvent exactement là où l’ordre l’indique, c’est-à-dire directement dans les complexes et les espaces verrouillés de Call of Duty DMZ. Inutile donc de chercher midi à quatorze heures avec l’opération « Transaction silencieuse », puisque celle-ci ne rentre absolument pas en compte pour valider l’objectif. S’agissant ici d’une véritable chambre forte et non d’un simple coffre de map, vous devez impérativement orienter vos recherches vers les complexes que vous pouvez repérer en zoomant sur votre carte. Il y en a beaucoup et se remarquent très facilement sur la carte puisqu’ils sont marqués par une icône de tente.

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Source : ActuGaming

Certains complexes nécessitent une clé d’accès pour être ouverts, tandis que d’autres s’avèrent totalement accessibles sans prérequis. Si vous tombez sur une zone fermée et que vous n’avez pas la clé en poche, ne perdez pas de temps et mettez immédiatement le cap sur un autre complexe ouvert pour valider votre progression. Ceux présents en forêt sont les plus susceptibles d’être ouverts.

Qu’est-ce qui se cache à l’intérieur des coffres de DMZ ?

Explorer ces complexes en vaut largement la chandelle. Les coffres de ce genre de Call of Duty DMZ regorgent de ressources précieuses, notamment des objets rares indispensables pour améliorer votre base. En fouillant ne serait-ce qu’un seul complexe, vous aurez d’ailleurs largement de quoi remplir la quasi-totalité des emplacements de votre sac à dos.

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Source : ActuGaming

Ces zones abritent également des armes lourdement modifiées, des accessoires tactiques et mortels de choix, ainsi que diverses améliorations de terrain. C’est précisément pour cette raison que ces complexes constituent des secteurs ultrasensibles pris d’assaut en priorité par les autres joueurs dès le début de la partie. Soyez donc sur vos gardes, privilégiez la rapidité, et sécurisez votre butin avant l’arrivée d’une escouade adverse aussi opportuniste que vous.

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Source : ActuGaming

Et voilà pour l’ordre “Vol” de Call of Duty DMZ. Si vous avez d’autres questions concernant ce mode de jeu précis, sachez que notre rubrique Guides dispose de quelques guides qui pourront vous être utiles. Sinon, si vous cherchez uniquement à vous informer des dernières nouvelles sur le jeu, sachez que notre rubrique Actualités saura vous délivrer les informations majeures de la licence.

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