Capteurs électroniques Call of Duty DMZ : où en trouver ?

Où trouver facilement des capteurs électroniques dans Call of Duty DMZ ?

Call of Duty DMZ indique vaguement que les capteurs électroniques se dénichent dans les zones commerciales et les sacs de matériel informatique. Néanmoins, ces précisions restent plutôt floues lors des premières excursions à Hajin. En réalité, cette ressource a une chance d’apparaître dans quasiment toutes les zones : résidentielles, militaires ou de santé. Pour favoriser vos chances d’en trouver, on vous conseille de fouiller en priorité les tours d’ordinateur, les bureaux, les commerces, les dessertes rouges des stations-service ainsi que les sacs de matériel informatique des secteurs électriques.

Source : ActuGaming

Si un lieu sort vraiment du lot pour en obtenir rapidement, c’est le Nurigo Mall de la ville. Cela dit, les autres points d’intérêt affichent des taux de loot similaires tout en restant bien moins fréquentés par les escouades ennemies. Enfin, sachez qu’il est également possible d’en concevoir soi-même via l’imprimante 3D de la base, à condition d’avoir préalablement fait évoluer cette installation.

À quoi servent les capteurs électroniques dans Call of Duty DMZ ?

Loin d’être de simples objets de revente, les capteurs électroniques jouent un rôle fondamental dans votre progression globale sur Call of Duty DMZ. Ils s’avèrent tout d’abord indispensables pour débloquer deux paliers majeurs de votre QG : l’amélioration de la capacité de réserve II ainsi que l’amélioration des articles du vendeur I.

En parallèle, ce composant sert de matériau de fabrication pour une large gamme d’outils tactiques. Grâce aux capteurs, vous pourrez concevoir des lunettes d’observation, des lunettes de vision nocturne, mais aussi une série de killstreaks décisifs tels que le drone de reconnaissance, le drone classique, le drone amélioré ou encore la frappe croisée. Autant dire qu’il vaut mieux les ramasser dès que vous en croisez à Hajin.

Source : ActuGaming

Et voilà pour ce qui est des capteurs électroniques dans Call of Duty DMZ ! Si jamais vous souhaitez obtenir d’autres informations, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui vous permettra de consulter toutes nos astuces sur le jeu. Sinon, si vous préférez vous tenir informé des dernières nouvelles, sachez que la rubrique Actualités saura vous être utile pour rester à la page.