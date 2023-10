Test Wizard With a Gun – On dégaine le six coups

Annoncé en 2021 lors du désormais habituel Summer Game Fest, Wizard With a Gun a forcément fait parler de lui. Que ce soit du côté de l’éditeur du titre, Devolver Digital, dont les sorties sont toujours un petit événement en soi, mais aussi du fait du concept du jeu. Son titre propose une promesse assez originale : incarner des sorciers utilisant des flingues. Ainsi, Wizard With a Gun se décrit comme un sandbox cooperative survival game. Voyons ensemble ce qu’il en ressort.

Conditions de test : Nous avons joué à Wizard With a Gun en solo comme un coop à 2 joueurs en ligne. Le jeu a comme contrainte de ne pouvoir jouer qu’à 2 joueurs en coopération au titre. Comptez environ 13 à 15 heures pour faire le tour du jeu.

Piew piew

On débute l’aventure par la création de notre petit sorcier. Ne vous en faites pas, il n’y a pas d’impact dans la personnalisation visuelle, si ce n’est pour mieux se retrouver sur la carte. Une fois cette phase passée, c’est un tutoriel de façon classique qui se présente à nous. Chose agréable à noter, il est possible de faire l’entièreté du jeu, même le tutoriel, en coopération. C’est peut-être un détail pour certains, mais c’est un véritable confort et une chose trop peu présente dans les jeux pour le signaler. On découvre ainsi les déplacements, l’attaque, mais aussi la construction. Wizard With a Gun se présente comme un twin-stick shooter assez classique, mais doté d’un inventaire qui se gère via une barre de raccourcis de 1 à 9.

On affronte donc nos premiers ennemis, on récupère nos premières ressources, nous permettant d’apercevoir la dimension craft du titre. Depuis notre inventaire, nous pouvons créer certains objets, de manière limitée. Pour véritablement développer la dimension craft, il faut pour cela un marteau, qui, couplé au grimoire, nous permet toutes les folies. L’utilisation du grimoire va vous permettre tout d’abord de scanner l’ensemble de l’univers pour débloquer (dans la dimension création du jeu) des meubles, des murs mais surtout des stations, permettant de nombreuses choses. Et forcément pour cela il vous faudra des ressources. Mais à peine avons-nous eu le temps de regarder cela que nous nous retrouvons dans la tour, le cœur névralgique de notre préparation avant de partir à l’aventure.

Une tour pour tout gérer

Comme nous le disions précédemment, vous aurez des stations, énormément de stations. Dans cette tour qui semble immense, se dresse tout ce dont vous avez besoin pour progresser dans Wizard With a Gun : centre de recherche, création de munitions, développement d’ensorcellements de votre équipement voire même des fourneaux. On ne va pas expliciter chacune des choses que vous pouvez débloquer dans le jeu, pour proposer quelque chose de tout de même plus digeste. Sachez toutefois que vous allez pouvoir choisir et utiliser de nombreuses balles enchantées (électricité, froid, feu, poison, charme…) qui auront chacune leur impact et leur grande utilité. A vous de bien choisir mais aussi de les développer, avec, pour chacune leur station dédiée.

C’est d’ailleurs ce qui rend toute cette partie de préparation un peu lourde sur le long terme : on passe plus de temps à se retrouver dans l’ensemble des stations de recherche et développement, à discuter avec notre collègue en se demandant si on va améliorer la balle de feu ou celle de charme, plutôt que simplement se retrouver dans le feu de l’action. D’autant plus que tout cela coûte un bras en termes de ressources, et on a par moments l’impression de principalement jouer pour améliorer et non pas pour progresser dans le jeu. Une fois que toute la préparation a été réalisée, nous allons pouvoir remonter le temps et nous lancer en quête de rouages pour sauver le monde.

Dynamisme et chaos

Une fois lancé, le chrono de cinq minutes part avant que le chaos se répande dans le monde créé pour l’occasion. Une des grandes forces de Wizard With a Gun est de proposer à chaque run un monde généré procéduralement. L’idée est qu’à chaque début de run, nous avons des objectifs à remplir, afin de retrouver les différents rouages, et de trouver et combattre le boss de la zone. Cinq minutes, cela peut être court, mais vous aurez l’occasion pendant votre exploration de croiser des sbires et portails du chaos qui vous permettront de récupérer du temps supplémentaire.

Cette dimension du jeu est d’ailleurs davantage mise en avant et véritablement utile en coopération plus qu’en solo, car lorsque vous jouez à deux joueurs, le nombre d’ennemis et invocations du chaos est tout simplement doublé. Ainsi, c’est le double d’ajout du temps que vous pouvez obtenir. C’est d’ailleurs la seule chose qui semble avoir été adaptée pour le coop par rapport au reste du gameplay et du jeu. Les ressources sont au même nombre, les ennemis sont les mêmes avec peut-être un poil plus de vie, mais c’est la seule différence. On voit que très clairement, l’expérience pensée par Galvanic Games est celle de la coopération à deux.

Une fois que le temps descend au triple 0, le chaos comment à arriver, les ennemis sont présents en masse, et le monde commence également à disparaître. Il est clairement l’heure de rentrer rapidement dans la tour, car si on meurt, on perd tout ce que l’on possède dans notre sac, et on est bon pour repartir en quête de nos ressources pour améliorer de nouveau notre équipement, nos armes, nos balles… Forcément, dans Wizard With a Gun, la dimension répétitive est présente, ce qui est lié à son genre. D’autant plus qu’avant d’arriver au boss du biome et de pouvoir se retrouver dans la zone suivante, il va falloir faire beaucoup de runs où nous allons récupérer des rouages, jusqu’à 4 maximum. C’est dommage qu’il faille forcément faire plusieurs runs pour débloquer un contenu assez limité, avec uniquement de nouveaux ennemis plus forts.

Mais Wizard With a Gun est un jeu qui reste tout de même très plaisant à jouer dans sa globalité avec un vrai plaisir grâce à une boucle de gameplay très addictive. Couplée de plus à des visuels franchement chouettes et une musique également plutôt plaisante, difficile tout de même de cacher son plaisir à relancer le jeu avec son pote le temps d’une soirée.