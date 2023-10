Test Trust GXT Zirox – Un modèle intéressant à tout petit prix

Trust, via sa division GX, propose de plus en plus de produits pensés pour le gaming à faible coût. Aujourd’hui, le GXT Zirox, un casque calibré pour le jeu, à un prix sous les 20€, est passé sur notre banc d’essai. Est-il intéressant ?

Un casque simple sous sa forme…

Le casque GXT Zirox arrive dans son plus simple appareil : un casque doté d’un micro se repliant, le tout avec une construction en plastique du côté du châssis. Au niveau de la connectique, on retrouve ici un jack 3.5mm assez classique. Et pour la partie bouton, on retrouve sur le casque, au dos, une molette pour gérer le son ainsi qu’un petit clic 2 positions pour muter votre micro. Au niveau du câble, on retrouve un revêtement en plastique, qui avec le temps peut très clairement prendre des coups et s’abimer. A noter également que le micro est disposé sur une tige rigide, empêchant ainsi de pouvoir caler le capteur du micro face à notre bouche. Mais il faut se rappeler que nous sommes sur un produit d’entrée de gamme, avec un prix à 20€, et c’est à prendre en compte.

On est donc ici dans quelque chose de très simple, minimal même pour un casque, même à ce prix, très accessible. Au niveau du confort on retrouve au niveau de la tête de l’arceau du casque une toute petite mousse qui pourra suffire si vous n’avez pas besoin d’avoir un casque qui vous serre la tête. Si c’est le cas, vous ressentirez très clairement une gène au bout d’un certain moment. Au niveau des mousses pour chaque côté du casque, nous avons également une mousse assez classique pas inconfortable mais pas confortable non plus. Très clairement, ce n’est pas un casque qui vous conviendra si vous souhaitez le garder sur la tête pendant des journées complète. Cependant, il fera très bien l’affaire si vous avez besoin d’utiliser ce Trust GXT Zirox uniquement pendant des sessions de jeu erratiques.

Dépendant d’ailleurs de votre morphologie, vous aurez besoin de peut-être tirer un peu sur le châssis rigide. Reste à voir d’ailleurs la solidité d’un tel casque sur le long terme. La mousse de chaque côté du casque entoure d’ailleurs une bonne partie des morphologies d’oreilles, permettant une immersion complète.

… Et dans son fonctionnement

Comment est-ce que sonne ce casque ? Et bien c’est là où le bât blesse. Si on ne pouvait pas s’attendre à des résultats extraordinaires pour un casque à ce prix, ici le résultat reste dans certaines conditions complexe. Nous avons testé le micro dans des conditions de jeu, de visionnage de vidéo et d’écoute musicale. Et c’est dans le jeu vidéo que le casque se débrouille le mieux. Si vous cherchez un casque doté d’une qualité d’écoute, ce n’est pas vers le GXT Zirox que vous devrez vous diriger. Certaines fréquences semblent saturées, d’autres plus étouffées. Forcément, on ne va pas comparer par rapport à d’autres casques qui seraient à une autre tranche de prix.

Au niveau du micro maintenant. Si vous avez uniquement comme besoin votre participation à un chat vocal, le micro du Trust GXT Zirox pourra faire l’affaire mais vous n’aurez pas la possibilité de gérer le gain de celui-ci hors de votre PC par exemple. Au niveau du son en lui-même, nous avons quelque chose d’assez réverbéré, très étouffé et de plus rapidement saturé. Cela s’explique notamment par l’absence d’un micro flexible, permettant de le rapprocher de notre bouche pour enlever cette dimension réverbérée. En complément de cela, on pourra également reprocher l’absence d’un splitter de la sortie jack 3.5mm à deux câbles pour le casque et le micro.