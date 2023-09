Test Casque Trust Gaming Forta – Le meilleur casque PS5 à bas prix ?

Depuis la PS4, la marque Trust a su s’imposer sur le marché des accessoires PlayStation grâce à des équipements au bon rapport qualité-prix, notamment avec le Forze, un casque PS4 paru en 2020 qui a rapidement gagné en popularité. Le fait de disposer de la licence officielle PlayStation est un atout non-négligeable pour le fabricant, qui peut ainsi apposer le logo de la marque de Sony sur ses propres appareils. Maintenant que la PS5 est un peu mieux installée, Trust a sorti son nouveau modèle de casque gaming avec le Forta, un accessoire qui compte bien reproduire le succès du Forze et qui a toutes les cartes en mains pour réussir.

Conditions de test : Nous avons pu tester le Forta durant plusieurs semaines, aussi bien sur notre PlayStation 5 que sur PC ainsi que sur d’autres machines comme la Switch (sans micro ici).

Packaging et design

Difficile de ne pas commencer avec le plus gros avantage de ce casque, étant donné que c’est le premier que l’on remarque, tout en étant l’un de ses principaux arguments de vente. Le Forta est l’un des rares casques sous licence officielle PlayStation, ce qui veut dire que même s’il n’est pas fabriqué directement par Sony, il a l’aval du constructeur. Il est donc optimisé pour les consoles PlayStation, et même s’il est utilisable ailleurs (du moins juste pour le casque, et pas le microphone), c’est sur PS5 qu’il va réellement séduire.

Tout d’abord par son look, qui s’accorde particulièrement bien avec celui de la console. Nous avons pu tester le modèle blanc de ce casque (existe aussi en noir), ce qui le rend parfaitement compatible avec la PS5 standard. On y voit aussi le logo PlayStation directement apposé sur les deux extrémités du casque pour enforcer un peu plus ce côté officiel. Une apparence idéale qui le rendrait presque plus appairé avec la PS5 que le casque Pulse lui-même, c’est dire.

En le déballant, on retrouve un packaging sobre et efficace, du moins pour cette gamme de prix. On retrouve ici le microphone détable, associé à une petite mousse à placer sur le micro au besoin pour éviter certains bruits dérangeants, ainsi que deux petits manuels d’utilisation et de garantie, même si vous n’en n’aurez probablement pas besoin étant donné la simplicité d’utilisation du casque.

Pour 49,99 €, il ne faut en effet pas s’attendre à une complexité absolue pour le Forta. Il s’agit d’un casque qui s’utilise directement, sans besoin d’aucun réglage. On remarque tout de suite que le câble fourni est largement assez long pour être utilisé sur une DualSense, vous permettant de bien bouger la tête sans tirer sur cette la manette ni en étant trop long pour s’emmêler avec. Sur PC, la longueur paraît assez suffisante pour la plus part des configurations mais elle ne pourra pas convenir à tout le monde si vous êtes loin de votre machine. Pensez donc à bien prendre cela en compte.

S’il y a peu de paramètres à régler pour utiliser ce casque, pour ne pas dire aucun, vous trouverez tout de même deux boutons à utiliser directement sur ce dernier. Le premier permet de muter votre microphone, tandis que le second est une molette permettant de régler le son, voire de le couper totalement. On appréciera retrouver ce genre de fonctionnalité pour un casque d’entrée de gamme, sachant que le volume du son réglable est assez large (vous n’aurez donc pas régler ça via le menu de la console).

Son et utilisation

En parlant du son, on peut être relativement satisfait de ce qui est proposé par le Forta. La qualité sonore de ce casque le fait clairement passer dans le haut du panier de sa gamme de prix, avec un son clair et bien ajusté, disposant d’assez de basses et d’aigus pour offrir une expérience complète. C’est d’autant plus flagrant sur PS5 étant donné que le casque est compatible avec l’audio 3D, ce qui est un plus non-négligeable pour ce prix. Il faudra ici fouiner un peu dans les paramètres de votre machine pour en tirer le plein potentiel, mais le Forta se débrouille plutôt sur ce terrain, sans pour autant égaler les casques haut de gamme (vous n’y retrouverez pas de réducteur de bruit et compagnie, par exemple).

Sur PC, il faut aussi bien le travail même si on est en face d’un résultat assez standard et ce que l’on est en droit d’attendre pour un tel casque. Même chose du côté du microphone, au son suffisamment clair et correct pour discuter avec vos amis en plein jeu. On apprécie tout de même le fait d’avoir pensé à intégrer la mousse antiparasite à part pour pouvoir ajouter un peu plus de qualité dans le son proposé. Tout comme on apprécie le fait que le microphone soit détachable pour celles et ceux qui ne l’utilisent jamais.

Après plusieurs passées avec le casque vissé sur les oreilles, la sensation de confort est relativement bonne car ce Forta a l’avantage d’être très léger. Partiellement conçu à partir de matériaux recyclés (c’est déjà un bon point), il arbore une conception tout en plastique qui peut paraître un peu cheap au premier abord, mais qui convient parfaitement à un casque vendu en dessous de la barre des 49,99 €. Une mousse est placée pour assurée le confort au-dessus de votre crâne sur l’arceau. On le supporte donc assez bien, tandis que les mousses placées sur les oreilles restent agréables, même si, au bout de quelques minutes d’utilisation, on ressent tout de même ces dernières nous compresser un peu la tête. Rien de bien inhabituel ici, mais c’est à souligner. Selon votre morphologie, vous pourrez le casque à l’envie même si on aurait peut-être préféré voir ici des crans permettant de fixer un peu mieux la configuration choisie.

Fiche technique du Trust Forta

Casque filaire sans bluetooth

Poids total : 244 g

Dimensions : 210 mm x 170 mm x 80 mm

Prise jack 3.5 mm

Longueur du câble : 1,2 mètres

Taille des écouteurs : 50 mm

Fréquence: 20 Hz – 20 000 Hz

Contrôle volumétrique du son sur casque

Possibilité de mute le microphone (détachable) sur casque

Compatible : PC – PS4 – PS5 (d’autres périphériques supportés, mais sans le microphone)