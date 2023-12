Test Secretlab Magnus Pro – Un bureau assis-debout de qualité et hautement personnalisable

Avec le temps immense que l’on peut passer assis, que ce soit pour du travail de bureau ou pour jouer dans le but de se détendre, prendre soin de son dos est devenu une préoccupation de plus en plus importante. La pandémie et le télétravail ont accéléré le mouvement si bien que les bureaux assis-debout sont plébiscités de toute part.

Grâce à ça, les joueurs ont compris qu’ils pouvaient aussi bénéficier de ce confort avec des produits spécialement pensés pour eux. C’est le cas de Secretlab avec le Secretlab Magnus Pro. Un bureau assis-debout proposant énormément d’avantages et de personnalisations.

Choix du modèle

Nous avons testé quelques bureaux de ce style sur ActuGaming, comme le YourDesk récemment et il faut bien avouer que le Magnus Pro est sans doute l’un des plus chers du marché. Néanmoins il dispose de nombreux atouts qui le démarquent et peuvent faire de lui un investissement justifié.

Notamment grâce à son degré de personnalisation qui prend plusieurs formes. Tout d’abord, comme pour les chaises Secretlab, plusieurs modèles sont proposés. Il est ainsi disponible en deux tailles : la version standard mesure 150 cm de long et 70 cm de large à 849 € et la version XL mesure 177 cm de long et 80 cm de large 999 €. Cette critique se base sur la version standard.

Vient ensuite le choix du tapis de bureau recouvrant entièrement la surface et proposant une grande variété de designs : Batman, Joker, Cyberpunk 2077, l’Attaque des titans et bien d’autres.

Enfin, la marque propose énormément d’accessoires pour pousser la personnalisation dans un aspect pratique comme des bras articulés pour vos écrans, des ancrages magnétiques pour la gestion des câbles ou un support pour la tour du PC. Bien entendu ces achats ne sont pas obligatoires, mais vous permettent d’organiser plus précisément votre table de travail. Le revers de la médaille est que ces ajouts peuvent gonfler rapidement la facture.

Montage

Rien à redire au niveau du montage qui est d’une simplicité sans nom grâce aux instructions de Secretlab avec un guide directement visible à l’ouverture du carton. Vous pouvez également vous aider d’une vidéo YouTube pour avoir un aperçu plus clair des étapes à réaliser.

Petit bémol tout de même concernant les instructions qui sont uniquement en anglais. On espère au moins une future traduction des sous-titres sur le guide vidéo. Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’être deux pour réaliser ce montage et effectuer des manipulations en toute sécurité et sans risque d’abimer les éléments du bureau.

Notamment pour la fixation des pieds motorisés. Concernant les branchements, rien de bien difficile non plus. Il suffit simplement de connecter trois fils avec d’autres de même couleur. Quelques visses à installer et le tour est joué.

Un bureau solide et pratique

La caractéristique principale d’un bureau assis-debout est son réglage de hauteur électronique. Celui du Magnus Pro est fluide, permettant de passer facilement entre les positions assise et debout (avec une hauteur minimum de 65cm et une hauteur maximale de 1,25m). Il est possible de programmer trois hauteurs différentes pour plus de commodité. Le processus de réglage est sans faille et inclut une fonction de sécurité pour prévenir les désagréments en cas d’obstruction.

Sa structure est de surcroît incroyablement solide grâce à un châssis en acier ultra résistant. Le bureau peut supporter un poids maximum de 120 kg, ce qui est largement suffisant, même pour ceux qui ont énormément de matériel. Cette touche métallique lui confère même une certaine élégance, ce qui lui donne un design « gamer » (dans le bon sens du terme).

L’autre avantage du Magnus Pro est sa gestion des câbles. Il n’y a qu’un seul câble dissimulé dans le pied de bureau et une prise électrique intégrée pour l’alimenter ainsi que les autres appareils, et ce, en même temps. Cette conception réduit considérablement l’encombrement des câbles, offrant un espace de travail bien organisé.

Des accessoires très pratiques mais coûteux

Il s’agit à la fois d’un défaut puisqu’il fait grimper le prix investi dans ce bureau, mais il s’agit d’un élément qui le démarque des autres produits du genre. Le Secretlab Magnus Pro peut intégrer de nombreux accessoires qui vont améliorer votre confort.

Si on ne devait en choisir qu’un, ce serait de loin le tapis de bureau MAGPAD. Un ajout de qualité qui couvre toute la surface du bureau et est légèrement magnétique, adhérant fermement au bureau métallique tout en étant facile à ajuster. Cela permet également de nettoyer bien plus facilement la surface de votre bureau. Vous avez également le support de moniteur à double bras ou encore une bande lumineuse RGB si vous souhaitez égayer votre espace avec des couleurs.