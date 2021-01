Test Qui Veut Gagner des Millions ? – L’adaptation qui n’a pas dit son dernier mot

Depuis quelques temps, Microids édite de nombreux jeux tirés de célèbres émissions du paf, comme le très oubliable Fort Boyard ou encore Koh-Lanta, dont on attend des nouvelles. Naturellement, l’éditeur s’est aussi tourné sur l’une des émissions les plus mythiques de la télévision, à savoir Qui Veut Gagner des Millions ?, qui revient avec une nouvelle adaptation qui ne surprendra personne, mais qui a de quoi faire passer quelques soirées sympathiques pour les adaptes de quizz.

Conditions de test : Nous avons jouer durant environ six heures sur PC, le temps de débloquer de nouvelles catégories. Nous avons pus tester tous les modes de jeu, dont celui en multijoueur local.

Un casting peu appréciable

Avis aux amoureux de l’émission : non, notre Jean-Pierre Foucault national n’est pas présent ici, tout comme le dynamique Camille Combal qui a pris les rênes du show depuis quelques mois. Cela étant dit, l’ambiance reste au rendez-vous. Rien de bien difficile il est vrai, puisqu’il suffit d’un public, d’un présentateur et d’un candidat.

Au moins, cette adaptation vous laisse le choix de personnaliser votre expérience en choisissant parmi une dizaine d’avatars différents, aux profils divers. Rien ne changera dans le déroulement des questions selon votre choix, mais chaque candidat possède ses propres répliques, censées donner un peu de vie au jeu.

Une idée dont on se serait passé, puisque le jeu enchaîne les stéréotypes avec des tirades agaçantes, comme ce bon vieux Ruben qui a tout du cliché du jeune cadre dynamique, laissant échapper sa suffisance à chaque bonne réponse. Certes, cela reste sur le ton de l’humour, mais on aura vite fait de couper le son ou de choisir des candidats plus discrets pour ne pas gâcher l’expérience.

On regrette également que ces répliques soient si peu nombreuses, notamment du côté du présentateur, qui tournera vite en boucle au bout de deux parties seulement.

Viser le million en famille

Mais on ne joue pas à Qui Veut Gagner des Millions ? pour cela, et c’est tant mieux, car pour ce qui est des questions, le jeu s’en sort bien mieux. En six heures de jeu, nous ne sommes jamais retombés deux fois sur la même question, le jeu offrant une grande diversité de thèmes. On s’aperçoit dès le début que la moitié d’entre eux sont bloqués, non pas derrière des microtransactions ou des DLC, mais via un système de points.

Ainsi, il faut enchainer les parties pour gagner un maximum d’argent, et donc de points, afin de débloquer ces nouveaux thèmes. De quoi donner un objectif à atteindre sur la longue durée en plus de viser le million à chaque partie. Et il en faudra du temps pour tout débloquer, car en plusieurs heures, nous n’avons pu acheter que 4 catégories supplémentaires.

Ces dernières seront parfaites pour les soirées entre amis, étant donné qu’elles font appel à des thèmes relevant plus des loisirs que de la culture générale. On retrouve donc des questions autours des mangas, des super-héros, de Harry Potter ou encore Disney. Avec cela, cette édition de Qui Veut Gagner des Millions ? devient un party-game ouvert à tous, que l’on pourra facilement ressortir en soirée avec des amis peu importe le niveau de chacun.

Par ailleurs, en plus du jeu solo, des modes multijoueur et coopératifs sont présents. Il est ainsi possible de jouer en famille, notamment en compétition, avec une sorte de Battle-Royale où ceux qui répondent mal à une question sont éliminés pendant que les autres progressent. On note même un multijoueur online, mais ce dernier est relativement désert aujourd’hui.

La dernière seconde avant le dernier mot

Puisque le jeu ne veut vraiment laisser personne sur le côté, il est possible de choisir à la carte les thèmes qui tomberont lors de notre ascension vers le million. Un moyen pratique de ne pas frustrer ceux qui manquent de connaissances en géographie ou en mathématiques par exemple, afin de les faire briller sur des thèmes qu’ils maîtrisent mieux.

Microids a même pensé aux enfants, avec un mode dédié. Dans ce dernier, pas de sélection de thème, mais une difficulté revue à la baisse, même s’il est plutôt conseillé aux enfants d’avoir un adulte à côté pour les aider, étant donné certaines questions étrangement épineuses même pour les « grands ». Le jeu fait aussi les choses comme il faut en écartant la notion d’argent de la partie (le score est compté en étoiles). De plus, aucun timer n’est présent ici, afin de laisser le temps de lire les questions et d’y réfléchir.

Une option que l’on aurait grandement aimer retrouver dans le mode normal. Dans ce dernier, vous n’aurez en effet que 30 secondes (un peu plus une fois d’autres paliers atteints) pour répondre à chaque question. On imagine que c’est pour empêcher les joueurs de faire appel à l’ami Google, mais cela empêche de réfléchir à son rythme et peut devenir énervant. C’est notamment dommageable lors de la sélection des jokers, car le jeu ne se met pas en pause, et reprend directement là où le timer s’était arrêté après la validation du joker.

On aurait aussi aimé que les questions soient doublées pour les mal-voyants, ou tout simplement ceux qui ont des problèmes de lecture ou qui lisent lentement, mais en voyant le peu de répliques des candidats, on devine aisément que le budget doublage ne devait pas être conséquent.