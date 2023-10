Test Logitech G Litra Beam LX – L’éclairage de streaming parfait ?

Logitech s’implique depuis maintenant plusieurs années dans le milieu du streaming. En cette rentrée 2023, le constructeur arrive avec une nouvelle déclinaison de sa série de lumières pour streamer. Le Litra Beam LX, une évolution du produit du même nom, sans le LX devant, se veut comme une version ++ de son parent. Quels résultats cela donne-t-il ?

Une construction solide

Dès l’ouverture de la boîte, le constat de sérieux de la conception est présent. Logitech avec sa précédente itération de la Litra Beam, avait déjà prouvé son sérieux. Difficile en même temps, de rentrer dans un secteur aussi compétitif que l’éclairage pour créateurs de contenu. D’autant plus qu’un des challenges de la marque est de prouver qu’un accessoire comme celui-ci mérite un tel budget. On trouve des centaines de modèles à petits prix, réalisés par des petites marques, mais assez peu d’éclairages « haut de gamme ». D’autant plus qu’avec un tel produit, le but n’est pas uniquement de s’éclairer soi-même pour gagner en lumière, mais aussi d’éclairer notre pièce pour créer des ambiances pour nos streams ou vidéos.

Que retrouve-t-on donc dans ce Logitech Litra Beam LX ? En plus de l’alimentation, du cable USB et du pied, l’élément principal est donc cette tige d’éclairage, avec comme originalité d’être dotée de deux bandes de lumière, une de chaque côté. L’une des lumières propose un éclairage RGB, tandis que la seconde propose uniquement la lumière blanche. Au dessus, on retrouve quelques fonctions principales pour l’utiliser sans logiciel supplémentaire. A savoir qu’en plus du contrôle sur la Litra Beam LX, vous pourrez contrôler la lumière via USB et le logiciel Logitech G Hub, ou via Bluetooth avec l’application G Hub. A savoir, et cela aura forcément son importance, les deux côtés de la Litra Beam LX sont contrôlables indépendamment.

Une utilisation simple et intuitive pour un résultat convaincant

La première chose qui impressionne lorsque l’on allume la Logitech Litra Beam LX, c’est sa puissance brute. On se retrouve avec une lumière forte d’un côté, et un bleu Logitech bien flashy. Une fois le logiciel lancé, on se retrouve rapidement à regarder les options, les presets, et à faire nos petits changements pour se créer l’ambiance que l’on souhaite. D’autant plus que concernant le fonctionnement du matériel, on peut placer notre Litra Beam LX un peu comme on le souhaite. Il y a déjà 2 points où l’on peut visser la lumière sur son pied. Celui-ci permettant de plus de pouvoir être placé à peu près où on le souhaite du fait de la hauteur possible ainsi que l’inclinaison.

Cela permet de placer la Litra Beam LX entre deux écrans, au-dessus à côté d’une webcam, ou encore dans un décor de stream ou de vidéos pour éclairer la pièce. Après un petit tour des presets déjà présents, on s’amuse à régler directement manuellement les lumières selon nos besoins et on arrive rapidement à trouver le réglage parfait correspondant à notre pièce, la puissance nécessaire pour correctement s’éclairer par rapport à notre webcam, et on s’amuse à créer des ambiances.

Dans les choses assez amusantes que nous avons pu essayer, c’est une fonction disponible pour la lumière RGB, permettant de copier les couleurs sur notre écran. Cela permet d’avoir quelque chose d’assez original, proche de ce que peuvent faire certains autres dispositifs mais de façon plus contrôlée. On imagine assez facilement un setup avec plusieurs de ces lumières disposées afin d’avoir un environnement assez complet pour créer une belle ambiance.

L’n des aspects vraiment pratiques également, c’est la fonctionnalité d’avoir la lumière s’allumant automatiquement lorsque la caméra est active. Cette option est présente avec l’ensemble des lumières de Logitech et cela fonctionne très bien. Il est également possible de synchroniser l’ensemble des produits Logitech pour ainsi créer une unité totale au niveau de la gestion RGB de tout votre équipement. Ce sont ces genres de détails qui font que l’on va acheter une Litra Beam LX si on possède d’autres produits de la marque.