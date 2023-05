Test Honkai Star Rail – HoYoverse vise les étoiles avec ce RPG free-to-play réussi

Genshin Impact a bouleversé le paysage des jeux de type gacha, qui reposent sur un système économique pour le moins discutable mais qui peuvent séduire des millions de personnes à travers le monde. Encore aujourd’hui, près de trois ans après sa sortie, le titre est l’une des machines commerciales les plus puissantes de notre industrie, enregistrant des bénéfices records et générant de nombreux clones qui espèrent émuler ne serait-ce qu’une once du succès du jeu. Honkai Star Rail nous arrive dans ce contexte bien particulier et si le genre du jeu diffère pour ne pas cannibaliser la communauté de Genshin Impact, il compte bien reproduire le même exploit. Est-ce seulement réalisable ? Peut-être pas, mais le jeu a tous les arguments qu’il faut pour que HoYoverse espère le contraire.

Conditions de test : Nous avons joué à Honkai Star Rail pendant plus d’une dizaine de jours quotidiennement, tout en sachant que nous avions passé des dizaines d’heures sur la bêta. Nous avons joué aussi bien sur Android que sur PC.

Un lien de parenté évident

Afin d’éviter toute confusion, commençons par préciser que Honkai Star Rail a finalement peu de choses à voir avec Honkai Impact 3rd, si ce n’est qu’ils partagent un lore commun avec quelques références. Autrement dit, nul besoin de connaître le premier vrai jeu à succès de HoYoverse pour tenter l’aventure, vous ne manquerez rien.

Après avoir exploré un univers heroic-fantasy avec Genshin Impact, le studio chinois revient ici à de la science-fiction très typée animé japonais, où l’on incarne un personnage qui va devoir voyager de planète en planète pour lutter contre une menace mystérieuse, accompagné par la troupe de l’Astral Express. Une bande de joyeux drilles qui voyage à bord d’un vaisseau sous forme de train à vapeur, parce que, pourquoi pas.

Les fans de Genshin Impact le savent, HoYoverse n’excelle pas dans la narration mais sait parfaitement construire un lore. On se lasse donc très vite de ce postulat de départ malgré toutes les bonnes intentions du studio, qui a construit un univers riche et détaillé qui fait figure d’exemple pour les free-to-play du genre. Il est malheureusement plombé par des quêtes à rallonge, avec des dialogues interminables (même s’ils sont souvent drôles) et des quêtes pas toujours passionnantes, sauf quand le scénario arrête de faire son quarante-huitième détour pour entrer dans le vif du sujet, avec des vrais moments intéressants et épiques.

Car si le jeu hérite des mêmes défauts que Genshin Impact sur ce point, il en garde aussi les mêmes qualités. HoYoverse démontre un savoir-faire impressionnant lorsqu’il s’agit de mettre en scène des cinématiques à la chorégraphie spectaculaire, et le premier vrai boss de l’aventure en est un exemple criant. D’autant plus quand tout cela est sublimé avec des compositions musicales qui représentent encore une fois le haut du panier dans ce domaine, et sur ce point précis, Honkai Star Rail n’a pas à rougir devant l’OST de son grand frère.

On pourra aussi saluer le fait que le jeu nous montre une galerie de personnages réussis, avec March 7th (oui, c’est bien le nom d’un personnage) qui fait office de Paimon moderne en compagnie de Dan Heng, à toujours accompagner notre protagoniste. De quoi donner un aspect un peu plus vivant avec plus d’interactions possibles, sachant que cette fois-ci, notre personnages est enfin doué de parole pour lui donner plus d’épaisseur.

La version corrigée de Genshin ?

Et c’est peut-être là le premier indice nous montrant que le studio a retenu quelques bonnes leçons de son précédent jeu, même si les deux équipes sont différentes. En jetant un œil dans les menus et en regardant de plus près le squelette du jeu, impossible de ne pas y voir la ressemblance avec Genshin Impact, ou du moins à un Genshin Impact qui aurait évolué avec les retours de la communauté.

Plusieurs exemples montrent cela : le système d’invocations sur la bannière permanente qui offre un héros 5 étoiles gratuit au bout de 300 invocations ; les objectifs quotidiens mieux gérés ; le système de résine mieux calibré et celui des défis pour obtenir des matériaux qui est plus rapide ; le fait de pouvoir utiliser le personnage d’un ami dans certains modes de jeu etc..

Le titre incorpore de nombreux éléments de confort dans l’utilisation du jeu au quotidien, ce qui est essentiel pour un free-to-play de ce genre qui veut nous faire jouer sur la durée. Les missions quotidiennes sont remplacées par des objectifs bien plus rapides à accomplir, tandis que la possibilité d’accélérer les combats en x2 ou de les jouer en mode automatique est un gain de temps considérable. Se connecter chaque jour pour effectuer sa petite routine devrait a priori être un peu moins lassant que dans un Genshin Impact.

L’influence des JRPG

On parle beaucoup du précédent jeu de HoYoverse, et à raison puisque les deux titres partagent beaucoup de similarités, mais s’il y a bien un point sur lequel tout les oppose, c’est leur système de combat. Honkai Star Rail fait le pari du JRPG pur jus avec des combats au tour par tour, là où Genshin mise tout sur l’action en temps réel.

Ce changement est assez libérateur lorsqu’il s’agit de nous présenter un spectacle visuel, puisque en pouvant mettre en pause le gameplay, la mise en scène des combats est complètement débridée. On ne parlera même pas des boss impressionnants qui en mettent plein les yeux, mais simplement des animations des attaques ultimes de chaque personnage, toutes grandiloquentes. Une mise en scène que ne peut pas se permettre Genshin pour ne pas gêner le rythme de l’action (imaginez devoir regarder une animation de 5 secondes à chaque ulti), mais pour du tour par tour, c’est idéal.

Le système de combat se révèle être assez simple et compréhensible même pour les néophytes du genre, étant donné que vos personnages ne disposent que de trois attaques. Pas de bouton de défense, pas de slots pour utiliser des objets, rien de tout cela. Chaque personnage dispose d’une attaque, d’une compétence spéciale, et d’une capacité ultime qui peut se déclencher une fois une jauge remplie. Pas de point de mana non plus, puisque les compétences spéciales puisent dans des points d’actions. Vous pouvez en accumuler jusqu’à cinq, sachant que vous en gagnez un en utilisant une attaque normale et que vous en dépensez aussi un par compétence.

Autrement dit, un système épuré et satisfaisant, bien qu’un peu redondant à la longue et qui a tendance à nous faire croire qu’il manque de profondeur étant donné que les personnages sont limités dans leurs actions. Mais c’est bien parce que Honkai Star Rail compense par le nombre de héros jouables. On en compte à peu près une vingtaine au lancement, avec la promesse de nouveaux venus toutes les trois à six semaines. C’est bien entendu là que le système économique du jeu fait le plus mal, étant donné que la fraîcheur de ces personnages permet de lutter contre la monotonie de ce genre de jeux.

Du rogue-lite dans mon RPG

Et il faut aussi rappeler que derrière l’apparente simplicité du gameplay, le jeu ne manque pas de subtilités. Que ce soit dans les différents builds à créer pour vos personnages, dans la composition des équipes à effectuer, ou dans l’ordre des actions à effectuer, le titre donne tout de même matière à creuser.

On le doit aussi au fait que chaque personnage est affecté à un élément, comme dans Genshin, et qu’il faut jouer sur les faiblesses élémentaires des ennemis pour remporter les combats. Chaque adversaire dispose d’une jauge de Rupture qui va peu à peu descendre en fonction des attaques utilisées, pour le rendre plus vulnérable ensuite. Ne pas faire attention à ce détail lors des combats ou pendant la composition de vos équipes amènera forcément à votre perte, surtout en prenant en considération le fait que les personnages ont ici des vrais rôles définis et qu’un soigneur est indispensable.

D’autant plus que le challenge monte assez vite dans Honkai Star Rail, notamment dans les modes de jeu annexes. On retrouve par exemple un simili rogue-lite avec l’Univers Simulé, qui présente des séries de défis où vous gagnez des améliorations à chaque combat, avec parfois la possibilité de déterminer vers quel type de niveau suivant vous voulez vous orienter (comme un événement, une aire de repos, un combat contre un monstre d’élite…). Des reliques spéciales peuvent aussi être récupérées, des niveaux de difficultés sont à débloquer, des bonus permanents peuvent être achetés… En bref, un mode complet qui offre une petite parenthèse à l’aventure globale.

Ce genre avait déjà été effleuré dans le précédent jeu du studio avec les Abysses (qui sont ici présentes sous une autre forme), mais qui prend ici tout son sens et qui semble déjà être un galop d’essai pour Zenless Zone Zero, bien que le genre de gameplay soit tout à fait différent.

Déjà une certaine monotonie ?

Il faut dire que le jeu a bien besoin de varier ses approches avec ces modes de jeu en plus pour faire en sorte que la communauté se connecte chaque jour, car sa structure l’empêche de tout miser sur l’exploration. Dans Genshin Impact, il y a toujours un endroit à aller découvrir, un coffre caché à aller dénicher, mais ici, c’est bien plus limité. Pas de bouton de saut, pas d’escalade, seulement des zones constitués de couloirs avec quelques raccourcis et coffres à aller ouvrir, sans plus de plaisir.

Forcément, des événements temporaires vont venir renouveler l’expérience, ainsi que de nouvelles planètes à visiter. La version 1.0 ne représente que le commencement pour le jeu, qui devrait se bonifier avec le temps en plus d’être encore plus dense. Reste à savoir si la communauté suivra, car comme nous l’avons précisé, le système économique reste le même que dans le précédent jeu du studio.

Si l’on peut parfaitement s’amuser pendant des dizaines d’heures sur le jeu en free-to-play, il vient forcément un moment où notre œil est attiré par la boutique et l’envie de jouer à la loterie, ce qui n’est pas forcément sain. Les fans de Genshin sont habitués, et on a vu nettement pire dans le genre, mais c’est à souligner. Notons qu’en l’absence de composante multijoueur, le jeu évite de tomber dans le pay-to-win « traditionnel », sachant aussi que les personnages offerts sont plutôt performants et vous aideront à venir à bout de la plupart des challenges. Mais vous voudrez forcément le dernier personnage à la mode…