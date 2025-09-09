Test Firefighting Simulator : Ignite – Une petite odeur de brûlé ?

6

Jaquette de Firefighting Simulator: Ignite
Firefighting Simulator: Ignite
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 09/09/2025

  • Modélisation des camions et des flammes réussie
  • Les sensations au contact du feu sont plaisantes
  • La variété des missions (lieux, types de feu, etc.)
  • Pas de scénario, même minime
  • Parfois imprécis lors de l'interaction avec un objet
  • Quelques ralentissements et animations datées
  • Une IA alliée frustrante
Les jeux de simulation de pompier n’étant pas légion, on ne va pas bouder notre plaisir avec ce Firefighting Simulator : Ignite. Bien que l’on puisse regretter l’absence d’un scénario, même minime, la structure du jeu demeure suffisamment efficace pour nous donner envie de continuer à jouer. La prise en main est globalement assez accessible malgré quelques imprécisions, mais c’est surtout le plaisir ressenti lors du combat contre les flammes que l’on retient. Chaque intervention est différente, autant les lieux, que les types de feu et les chemins à se frayer pour atteindre les victimes. En revanche, la qualité de l’IA des compagnons qui nous accompagne et nous aide lors des interventions peut se montrer assez frustrante dans certaines situations. On a parfois l’impression de se retrouver à combattre le feu et ses propres équipiers. Jouable également en coopération en ligne, on vous conseille plutôt d’y jouer entre amis afin de pouvoir mieux communiquer et s’organiser pour combattre les flammes.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

