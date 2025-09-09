Test Firefighting Simulator : Ignite – Une petite odeur de brûlé ?

Il y a quelques semaines, nous avons eu l’occasion d’approcher Firefighting Simulator : Ignite lors de la Gamescom 2025. Après une vingtaine de minutes manette en main, nous étions restés sur une première impression assez positive et l’envie d’en voir plus. Maintenant que nous avons pu parcourir le jeu dans son entièreté, on peut vous dire que nos premières impressions sont restées présentes, mais malheureusement accompagnées de quelques déceptions, dont une assez frustrante.

Conditions de test : Nous avons testé le jeu sur une version PlayStation 5. Nous n’avons pas réalisé l’intégralité des missions principales, mais suffisamment pour affronter les différents types de feux et utiliser tous les outils disponibles pour combattre les flammes.

Montée de grade

Le nom du jeu est assez équivoque, Firefigting Simulator : Ignite est une simulation de pompier. Après avoir personnalisé notre soldat des flammes, il est temps de se lancer dans notre carrière. Du simple membre de l’équipe, l’objectif va être de monter en grade jusqu’à devenir député chef.

Pour cela, le jeu nous propose un peu moins d’une quarantaine de missions principales. Chacune propose des lieux et des situations bien différentes et deviennent de plus en plus difficiles au fil de notre progression. En plus de nouveaux grades, accomplir ces missions nous récompense parfois par de nouvelles tenues ou de nouveaux véhicules.

En plus des missions principales, le jeu offre aussi des missions secondaires générées aléatoirement. Elles ne sont pas pour autant optionnelles, puisque pour pouvoir lancer certaines missions principales, il est requis d’avoir accompli un certain nombre de missions annexes. Une façon de gonfler artificiellement la durée de vie, ce que nous n’avons pas trop apprécié.

Entre chaque intervention, on peut se promener dans la caserne. Malheureusement, si l’intention est louable, l’intérêt est assez pauvre. Il n’y a aucun objet ou personne avec qui interagir si ce n’est l’instructeur du terrain d’entraînement permettant de lancer lesdits entraînements. Notez qu’en plus de ces derniers, un glossaire est accessible à tout moment et permet de retrouver des infos utiles comme les manières de combattre certains feux par exemple.

N’espérez pas non plus bénéficier d’un quelconque scénario, même simpliste. Une occasion loupée de rendre moins répétitif le titre qui se voit ici limité à une même boucle de gameplay, à savoir : lancer une intervention, revenir à la caserne puis relancer une intervention, et ce, jusqu’à atteindre la dernière mission principale.

Une prise en main qui souffle le chaud et le froid

Dans nos premières impressions, nous avions dit que la prise en main était plutôt abordable et que les nombreux tutoriels permettaient de bien expliquer les situations rencontrées et ne pas perdre les joueurs. Notre sentiment a tout de même un peu changé, face à certains outils et véhicules auxquels nous n’avions pas eu accès.

Au début de chaque intervention, on a le choix de se téléporter ou de prendre le volant de notre camion pour se rendre sur les lieux du drame. Si le premier camion est assez maniable, on doit admettre que certains plus longs et plus lourds sont bien moins agréables à utiliser, leur conduite étant trop rigide. Il n’est alors pas rare de frôler l’accident ou d’y succomber. Si tel est le cas, vous aurez la désagréable surprise de constater qu’il n’existe aucune gestion des dégâts dans le jeu. Le plus surprenant reste les panneaux de signalisation qui demeurent inflexibles et stoppent net notre véhicule de plusieurs tonnes lancé à pleine vitesse. Évidemment, nous sommes là avant tout pour combattre des feux, mais quitte à proposer une partie conduite, on aurait souhaité qu’elle bénéficie d’un plus grand soin.

Une fois sur place, la première étape consiste à relier notre camion à la bouche d’incendie la plus proche afin de pouvoir connecter ensuite les différentes lances d’attaque pour combattre le feu. Ensuite, il convient d’analyser la situation, à savoir le nombre de victimes à sauver et si possible leurs positions dans le bâtiment, mais aussi les différents types de feux à maîtriser.

En effet, en plus des feux que l’on peut qualifier de « classiques » que l’on combattra majoritairement à l’eau, il y a les feux électriques, les feux liquides et les feux de graisse. Les premiers ne pourront pas s’éteindre tant que le courant n’aura pas été coupé en trouvant et interagissant avec le ou les boîtiers électriques. Le second concerne les feux dont les flammes recouvrent des surfaces liquides telles que de l’essence. Pour ces derniers, l’eau est à éviter et il faut plutôt privilégier la mousse ou les extincteurs. Enfin, pour les feux de graisses (barbecue, friteuse, etc.), seuls les extincteurs doivent être utilisés, l’eau amplifiant les flammes.

Selon les lieux, chaque mission nous offre différents chemins pour atteindre les victimes et les flammes. Mais pour progresser, nous aurons parfois besoin d’outils comme un pied-de-biche pour forcer portes et fenêtres verrouillées. On a également une hache pour détruire des murs fragilisés ou encore une scie circulaire pour ouvrir des accès dans les portes de garage ou les toits.

Bien sûr, comme il s’agit d’un jeu de simulation, notre pompier ne peut pas avoir sur lui tout cet attirail à tout moment. Tout est bien rangé dans les différents compartiments de notre camion et il faudra de temps en temps faire de nombreux allers-retours pour progresser dans le bâtiment en flamme. Attention, chaque camion a sa propre organisation et il faudra parfois chercher un peu pour trouver l’objet qui nous intéresse. Il ne sera pas rare non plus d’avoir quelques difficultés à sélectionner l’outil ou l’équipement avec lequel on souhaite interagir lorsque plusieurs d’entre eux sont proches.

On regrette aussi une maniabilité un peu hasardeuse et compliquée à prendre en main lors de la manipulation des grandes échelles du camion afin d’accéder aux toits et aux victimes qui pourraient s’y trouver. Victimes qu’il faut ensuite réussir à faire redescendre, ce qui ne se fait pas toujours sans mal, la faute à un pathfinding pas toujours très réussi.

Heureusement, une fois la lance à la main, les sensations lors du combat contre les flammes sont très plaisantes. On sent vraiment la menace des flammes et l’atmosphère oppressante d’une pièce remplie de fumée et de feu. On peut se faire surprendre par quelques planchers fragilisés et passer au travers ou encore par des explosions en ouvrant certaines portes ou lorsque les flammes atteignent des objets explosifs.

Un travail d’équipe, vraiment ?

Face à la menace du feu, vous vous doutez bien qu’un seul homme ne peut pas tout faire. C’est pourquoi Firefighting Simulator : Ignite permet de jouer jusqu’à quatre joueurs en ligne, et ce, en crossplay. Rassurez-vous, il reste tout autant possible de jouer au titre en solo, dans ce cas, ce sont trois compagnons IA qui partent en intervention avec nous.

Et c’est justement là que le jeu nous a le plus frustré : la qualité de son IA. En tant que chef d’escouade, on a la possibilité de donner des ordres à ses compagnons. Chacun est associé à une flèche directionnelle de la manette et à un code couleur afin de faciliter la gestion des ordres. Il est possible de donner des ordres de plusieurs façons différentes, la première étant de cibler un feu, un obstacle ou encore une victime pour demander à son équipier de s’en charger. Globalement, ce genre d’ordre fonctionne plutôt bien, mais nous oblige à prendre beaucoup de temps à gérer la situation.

Autre option, donner un ordre via la roue de commandes. Dans ce cas, les ordres sont plus vagues et sont plutôt à comparer à de la gestion de comportement des IA. On peut ainsi leur demander de se mettre à la recherche de victimes et de les sauver, de faire de l’inspection de bâtiments, ou de combattre les flammes. On peut alors se dire, qu’en envoyant une moitié de l’équipe combattre les flammes et l’autre sauver les victimes, alors l’intervention devrait aller plus vite. Malheureusement, ce n’est plus le cas dès que les feux deviennent plus complexes…

En effet, lors des feux de gaz ou électriques par exemple, nos équipiers ne vont pas chercher à couper le courant ou à fermer le gaz. À la place, ils vont rester là à projeter de l’eau sur les flammes sans que la situation n’évolue sans notre intervention. Pire encore, face aux feux de graisse, ces derniers iront également projeter de l’eau, empirant de fait l’incendie si vous n’allez pas rapidement vous en occuper vous-même. On se retrouve finalement assez seul avec l’impression de devoir gérer la situation de tous les côtés, et même parfois se « battre » contre nos compagnons en plus du feu.

Une situation assez frustrante, notamment si vous cherchez à obtenir les médailles d’or à chaque mission et dont le temps passé est un facteur très important. Finalement, Firefighting Simulator : Ignite s’appreciera sûrement bien plus entre amis avec lesquels communiquer et s’organiser efficacement.

Enfin, lors de la Gamescom, nous avions trouvé le titre plutôt joli (compte tenu du budget du jeu) ce qui est encore le cas aujourd’hui. Le rendu des flammes est particulièrement bien réussi, même si nous avons constaté quelques ralentissements lorsqu’elles sont trop nombreuses. La modélisation des camions est convaincante, de même que les tenues de notre personnage. On regrette cependant que les animations soient rigides et datées visuellement.