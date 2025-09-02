Test Daemon X Machina: Titanic Scion – Plus grand, plus nerveux, mais toujours perfectible

Jaquette de Daemon X Machina: Titanic Scion
Daemon X Machina: Titanic Scion
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 05/09/2025

  • Une structure en monde ouvert qui renouvelle la formule
  • Le système de personnalisation titanesque
  • Des combats dynamiques, nerveux et spectaculaires
  • La mécanique des projections et des armures lourdes, qui ajoutent de l’impact
  • Un contenu généreux
  • La coopération avec du crossplay
  • Une narration encore trop superficielle malgré de bonnes intentions
  • Des temps de chargement excessifs, même sur PC
  • Des concessions techniques marquées sur Switch 2
  • Des zones ouvertes parfois un peu vides en matière d’activités
Avec Daemon X Machina: Titanic Scion, Marvelous et First Studio osent un virage ambitieux. Plus ouvert, plus nerveux et plus riche que son prédécesseur, le jeu gagne en intensité grâce à son système de personnalisation colossal et des affrontements spectaculaires. En s’inspirant d’un RPG en monde ouvert teinté d’éléments à la Monster Hunter, il offre aux fans de mechas et d’action une expérience solide et addictive. Malheureusement, ce choix d’ouvrir les horizons s’accompagne de défauts persistants et de virages qui ne plairont pas à tout le monde. On espère que cette formule sera peaufinée dans un potentiel futur opus.

