Test Astérix & Obélix : Mission Babylone – Une aventure du duo gaulois en Parthie réussie ?

Durée de vie

Histoire principale

5 heures

Collectionneur

8 heures

Jaquette d'Astérix & Obélix : Mission Babylone
Astérix & Obélix : Mission Babylone
pc
ps5
xbox series
switch

Date de sortie : 30/10/2025

  • Une aventure sympathique du duo gaulois
  • Certainement plus plaisant en coopération
  • Une durée de vie correcte, 100% inclus
  • Un peu d'humour qui fait mouche
  • Un gameplay de combat hyper accessible...
  • ... mais aussi trop simpliste
  • De la plateforme régulièrement rigide et imprécise
  • Quelques soft lock et autres petits bugs impactants
  • Le deuxième personnage souvent aux fraises en cas de session solo
  • Un Astérix sans potion magique !?
6

Avec Astérix & Obélix : Mission Babylone, les plus célèbres des moustachus s’en tiennent à ce qu’ils nous offrent en moyenne depuis quelques années maintenant, à savoir, avant toute chose, une adaptation somme toute correcte où le plaisir de retrouver ces deux héros majeurs de la pop culture est là. Cela n’empêche pas de se retrouver rapidement refroidi par pas mal d’erreurs et de lacunes qui nous ramènent à la réalité d’une licence qui ne nous a pas livré un jeu particulièrement réjouissant depuis belle lurette. Ceci mis de côté, les fans des Gaulois sauront trouver en cette production concoctée par Balio Studio une petite récréation qui réussira à occuper convenablement un weekend, de préférence à deux.

Ce test a été réalisé à partir d'une version commerciale.

