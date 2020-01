Lightmatter

Lightmatter est un puzzle à la première personne où rester dans la lumière est crucial, puisque les ténèbres provoquent la mort du joueur. Avec des inspirations comme Portal et The Talos Principle, ce jeu nous plonge dans un complexe étrange bercé d'une ambiance science-fiction. Il faudra donc arriver au bout des différentes énigmes afin de savoir ce qui se trame en ce lieu et pouvoir en ressortir vivant.