Ultra Age

Ultra Age est un Beat'em All édité par Intragames et DANGEN Entertainment. Développé conjointement par Next Stage Inc et Visual DART, le jeu vous emmène dans un avenir lointain et futuriste où vous suivez les péripéties d'Age, un jeune guerrier qui va devoir sauver l'humanité d'une extinction qui semble inéluctable. Armé de diverses épées et de compétences, vous allez devoir terrasser des mutants et des robots grâce à des combos stylés et dynamiques, inspirés par la franchise Devil May Cry.