Test The Berlin Apartment – Un titre original qui ne va pas au bout des choses

Jaquette de The Berlin Apartment
The Berlin Apartment
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 17/11/2025

  • Une esthétique singulière qui dépote
  • Les différents protagonistes tous aussi intéressants à incarner
  • L'écriture poétique, narrant les divers habitants de l'appartement
  • La dernière partie du jeu, avec des idées folles et grisantes
  • Des éléments de gameplay différents à chaque souvenir
  • Malik et Dilara, ou une relation père/fille touchante
  • Un beau sound design
  • La rejouabilité assurée pour effectuer les autres choix
  • Quelques bugs
  • Quelques récits à l'écriture maladroite
  • Une interactivité limitée dans les décors
  • Trop simpliste dans le gameplay
  • Les QTE à la souris peu engageants et vite redondants
  • Durée de vie bien courte
  • Des choix hélas un peu factices
7

The Berlin Apartment est un walking simulator globalement sympathique. En proposant plusieurs récits, mais surtout des moments autant poétiques qu’émouvants avec cet appartement qui traverse les générations, les petits gars de btf ont presque tapé juste. Car si le concept est plus que rafraîchissant et que le sound design et le style graphique plaisent, le titre a la fâcheuse tendance de taper à côté. C’est le cas avec un gameplay trop simpliste qui n’invente rien, en passant par une écriture qui ne nous permet pas de nous attacher à toutes les histoires des protagonistes de manière optimale. Trois heures, c’est d’ailleurs bien trop court pour approfondir chaque personnage, montrant que le studio allemand btf a encore beaucoup à apprendre dans l’écriture d’un récit censé être fort, mais aussi dans son gameplay qui aurait mérité beaucoup plus d’idées originales que de simples mécaniques factices ou sous-exploitées.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

