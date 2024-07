Test SPYxANYA: Operation Memories – Une aventure avant tout pour les fans

S’il n’est plus surprenant de voir certains mangas adaptés en jeux vidéo tels que la légendaire saga Dragon Ball et son prochain titre Dragon Ball Sparking Zero, moins régulièrement l’univers du ninja de Konoha, Naruto ou encore One Piece, on est toujours curieux quand une œuvre se dote d’une première adaptation. C’est aujourd’hui le cas de SPYxFAMILLY, et en tant que fans de la série, nous étions très curieux, car malheureusement, en dehors des mastodontes cités précédemment, les adaptations en jeu vidéo sont rarement à la hauteur.

Conditions de test : Nous avons passé une dizaine d’heures sur le jeu dans sa version PlayStation 5. Nous avons intégralement terminé l’histoire, participé à tous les dialogues et testé la totalité des mini-jeux proposés.

Tranches de vie d’une famille haute en couleurs

SPYxANYA: Operation Memories n’est pas une simple adaptation du manga, il s’agit d’une histoire totalement inédite et réalisée uniquement pour le jeu. De la même manière que le film SPY x FAMILY CODE: White sorti plus tôt cette année, un devoir donné à Anya va être le prétexte pour lancer une nouvelle aventure.

Ici, Anya et les autres élèves de l’école Eden doivent remplir un journal dans lequel ils racontent une histoire qui leur tient à cœur. Anya choisit alors d’y consigner des souvenirs de ses sorties en famille.

Si l’univers et les personnages sont évidemment bien connus des fans, le titre oublie totalement les nouveaux venus. En effet, il n’y a aucune mise en contexte, notamment les pouvoirs de télépathie d’Anya ou les doubles vies de Loid et Yor. Une simple introduction n’aurait pas été de trop pour que chacun puisse ensuite comprendre toutes les situations.

Les fans, eux, seront ravis de retrouver une bonne partie du casting de l’œuvre, de ses lieux et quelques dialogues viendront faire des références à certains passages du manga. Le matériau de base est respecté, qu’il s’agisse de l’humour, accentué par les expressions faciales incontournables de la série ou tout simplement de l’aspect visuel du titre. Les habitués de l’animé seront également heureux de retrouver les Seiyuu (comédiens de doublage) originaux et ce dans l’entièreté des dialogues, ces derniers étant tous doublés.

Un gameplay en deux temps au rythme journalier

On peut découper le jeu en deux types de gameplay. Un premier, cœur de l’aventure que l’on pourrait assimiler à un visual novel. La journée débute par l’école où selon les jours Anya se trouvera soit en classe soit dans le gymnase. Là, le joueur peut discuter avec Becky, Damian et Mr Henderson afin de faire avancer les petits scénarios de chacun, aboutissant sur différentes saynètes et illustrations à récupérer.

En plus de ces dialogues, on peut également prendre un objet en photo pour agrémenter le journal d’Anya. D’une manière assez proche de ce que propose New Pokemon Snap, il faut parvenir à obtenir la meilleure photo en réglant la netteté de l’objectif, en trouvant le bon angle et capter le moment opportun de l’action que fait Anya. Il est possible de prendre plusieurs photos et de choisir ensuite celle que l’on souhaite conserver dans le journal.

Une fois les actions possibles effectuées à l’école, il est temps de rentrer à la maison et retrouver Loid, Yor et Bond (et parfois Yuri ou Fiona). Là, rebelote avec des objets à prendre en photo et des conversations auxquelles participer. Vient alors la nuit et une activité que nous détaillerons plus bas, pour passer au jour suivant.

Le jour suivant suit exactement le même schéma, sauf une fois tous les trois jours où la journée d’école est remplacée par une sortie dans l’un des dix lieux proposés par le jeu. Cependant, le gameplay ne change pas vraiment et il faudra là aussi prendre des photos pour remplir le journal d’Anya. Dommage que les lieux manquent de vie et soient assez pauvres visuellement. De manière générale, sans être laid, le jeu n’est pas non plus très joli et les déplacements sont assez rigides, la faute peut être à une version prévue d’abord pour Nintendo Switch.

Anya Party

Revenons à l’autre activité dont nous parlions plus haut et qui représente le deuxième type de gameplay proposé par SPYxANYA: Operation Memories. À chaque photo prise, Anya obtient un certain nombre de points “Eurekas”. Ces derniers vont pouvoir s’utiliser le soir au domicile des Forger pour participer à des mini-jeux.

Au total, ce sont dix-huit activités que l’on pourra parcourir une fois débloquées. Plutôt variées, certaines restent plus intéressantes que d’autres. On peut par exemple citer de la balle au prisonnier, du bowling, du jeu de rythme ou encore des jeux de cartes comme le Président.

Une fois le mini-jeu terminé, on est récompensé par des PJ en fonction du score atteint. Notez que le jeu nous permet également d’échanger les points Eurekas contre des PJ sans participer à un mini-jeu, mais dans ce cas le gain sera moins élevé.

Ces fameux points PJ peuvent ensuite être utilisés pour obtenir des costumes pour Anya, Loid, Yor et Bond. Le jeu est plutôt généreux, mêlant les tenues portées par les protagonistes dans le manga et quelques-unes originales. Notez que l’on peut personnaliser l’apparence des personnages à tout moment sauf à l’école où l’uniforme d’Eden est obligatoire. En plus de l’aspect purement esthétique, certains vêtements permettent de bénéficier de bonus tels qu’un gain accru en Eurekas ou en PJ par exemple, ou encore des déplacements plus rapides.

D’autres pièces de vêtements sont également à obtenir à la loterie. En échange de tickets obtenus en remplissant des défis dans les mini-jeux et des missions secondaires, il est possible de gagner des costumes ou des PJ.

Une fois l’intégralité des photos prises dans les dix lieux de sorties ainsi qu’à l’école et à la maison, l’histoire touche enfin à son terme. Il nous a fallu environ une dizaine d’heures pour terminer l’aventure et participer à l’intégralité des dialogues. Une durée correcte, surtout compte tenu de la répétitivité du titre.

En effet, le jeu nous limite volontairement dans notre progression en ne permettant de prendre qu’une photo par jour à l’école et à la maison et seulement deux lors d’une sortie. Même chose pour les dialogues, ils ne peuvent progresser qu’une fois par jour et nous forcent ainsi à répéter inlassablement la même boucle journalière.

Mais si cela ne suffit pas aux fans les plus assidus, ils pourront rajouter un joli paquet d’heures supplémentaires pour terminer l’intégralité des défis liés aux mini-jeux. Chacun sera à lancer au minimum neuf fois (trois fois dans chaque difficulté) pour le compléter entièrement. Le problème, c’est que pour ce faire, il est nécessaire d’avoir des points Eurekas dont l’obtention est limitée par jour. Seule consolation, leur gain est doublé une fois l’aventure terminée.