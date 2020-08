Test PGA Tour 2K21 – Tout pour le Swing !

HB Studios, auteur de The Golf Club, a reçu une belle promotion cette année, en ayant la chance de pouvoir rebrander notamment leur jeu en PGA Tour. L’occasion donc de pouvoir monter en gamme, notamment concernant toute la notion de licence et de droits. Que donne du coup ce PGA Tour 2k21 ? On va parcourir le fairway pour voir cela.

Conditions de test : Nous avons joué à PGA Tour 2K21 pendant de nombreuses heures en parcourant le jeu de fond en comble dans l’ensemble des modes de jeu, que ce soit en solo, multi hors ligne ou multijoueur en ligne en passant aussi par l’éditeur de niveau. Le jeu propose pour l’occasion un contenu assez conséquent, permettant une grosse durée de vie. Hors les temps de chargement longuets, on n’a pas remarqué sur PlayStation 4 de problèmes particuliers du côté des performances.

On se fait un petit 18 trous ?

PGA Tour 2K21 repart sur les traces de The Golf Club dans sa volonté de proposer une simulation assez fidèle du golf. Que ce soit dans le choix des différents fer dans votre sac avant chaque début de parcours, ou encore la multitude de possibilité de personnalisation de gameplay. Ce qui permet tout d’abord, que tous s’amusent sur ce titre, que vous cherchiez un gameplay un poil arcade avec de bonnes sensations ou que vous souhaitiez devoir entièrement penser votre coup, son orientation, sa puissance de frappe exacte.

Le jeu nous propose d’ailleurs, lors de notre arrivée, un tutoriel assez complet dépendant également de comment vous souhaitez jouer, permettant aux nouveaux venus dans le monde du golf virtuel moderne de pouvoir assez facilement s’approprier PGA Tour 2K21. Ce qui est d’ailleurs très plaisant ec’st que l’on peut paramétrer la difficulté et l’accessibilité du jeu pour chaque joueur !

Bien entendu, cela ne fonctionnerait pas sans une bonne physique, et l’expérience de HB Studios au fil des éditions a permis de véritablement perfectionner ce moteur et les réactions de la balle par rapport aux coups qui lui sont portés, mais aussi par rapport au vent. Le jeu utilise une version lissée du moteur Unity, ce qui permet de pouvoir également optimiser les performances du titre et éviter de nombreux soucis.

Un des autres détails très importants dans le golf, ce sont les trajectoires. Dans PGA Tour 2K21, elles semblent plutôt réalistes. Point d’amélioration cependant, l’arrivage de la balle en fonction des coups peuvent être d’un côté plutôt réussi (pour le lob par exemples), mais par moments, notamment les arrivées sur le rough, la balle semble glisser encore un peu trop. Dommage également que l’on ne ressente pas vraiment le passage des autres concurrents avant nous sur les trous, car même si les mottes de terre ou d’herbes sont remises il y a tout de même une petite différence qui aurait été très appréciable.

Un mode carrière fourni avec un besoin de peaufinage

Bien entendu, le plus gros mode du jeu est le mode carrière, vous permettant de créer votre propre golfeur et de gravir les échelons jusqu’à arriver en compétition sur le parcours professionnel officiel. La grande force d’ailleurs de PGA Tour 2K21, c’est de pouvoir proposer grâce à la licence nouvellement obtenu, la quasi totalité du circuit officiel avec 15 parcours dont seulement 5 précédemment jouables dans les anciennes éditions de The Golf Club.

Un ajout net de contenu qui ravira les amateurs du genre et qui, rien que pour cet aspect-là, rend PGA Tour 2k21 quasi incontournable pour les amateurs de golf virtuel comme réel. Quel plaisir de retrouver le tournoi de Scottsdale par exemple. Pour le reste, on retrouve un mode carrière assez simple : on débute en école de golf, puis on monte en division petit à petit pour arriver en PGA. Le mode carrière se révélera d’ailleurs réellement lorsque vous arriverez en pro, avec à la fois l’arrivée des sponsors, mais aussi des rivaux.

Les sponsors, vous permettent de débloquer différents objets de marques (Adidas, Bridgestone, Wilson…) sous la condition de réussir différent challenge. Cela permet de se rajouter un petit objectif supplémentaire assez sympa pour le joueur même si pour le coup, le fait qu’un sponsor ne le soit avec vous que pour 3 parcours semble peu réaliste.

Les rivaux eux, fonctionnent sur un système assez curieux. Selon vos premiers résultats, un rival vous sera présenté, et pour le vaincre, il suffira d’être meilleur que lui sur tous les points : yard effectués, nombre de coups totaux pour un parcours, score, nombre de bogey. Si vous le battez, vous gagnerez de nouveaux éléments cosmétiques pour votre personnage. Le seul truc, qui par contre manque cruellement au titre : vous ne pourrez jamais incarner ces joueurs professionnels dans le jeu !

C’est un vrai manquement, et on aurait aimé que le jeu fonctionne sur le principe de : vous battez un rival, vous le débloquez dans les autres modes de jeu. Cela aurait fait totalement sens, et serait un petit plus pour les amoureux de la discipline voulant simplement incarner leur golfeur favori.

Une grosse communauté de joueurs

Là où PGA Tour 2K21 excelle, c’est dans ses modes annexes, avec notamment une très grosse ouverture du jeu à la communauté. Il est en effet totalement possible de créer son parcours complet de golf, et de les partager pour que les joueurs puissent y jouer en solo comme en multijoueur, off comme online. Il est d’ailleurs possible de se créer son groupe d’ami en jeu qui vous permettra de jouer ensemble en ligne de façon totalement seamless. Il sera possible également de créer donc 3 golfeurs également pour vos amis lorsqu’ils viendront jouer chez vous sur le canapé.

Cela permet notamment aux nostalgiques de pouvoir retrouver certains parcours n’étant plus aujourd’hui dans le parcours officiel, ou de retrouver certains parcours iconiques tels que St Andrews. D’autant plus que pour ceux ayant joué et créé leur propres parcours dans l’édition 2019 de Golf Club, ils peuvent l’importer dans cette version ! Pour le coup, chapeau à HB Studios de respecter sa communauté !

Tour complet du propriétaire

On retrouve tout d’abord le mode partie rapide, permettant de jouer rapidement avec des amis ou seul à ce que vous voulez en terme de parcours, qu’ils soient officiels ou créés par la communauté. Un moteur de recherche est d’ailleurs en place pour pouvoir trouver l’ensemble des parcours créés et également de les ajouter comme favoris. Ceci fonctionne de façon similaire pour le matchmaking en ligne et les parties privées.

On retrouve également le mode Associations en ligne, permettant de jouer des saisons en ligne avec d’autres joueurs. Le mode est plutôt ouvert et permet à la fois de rejoindre ou de créer son propre groupe de joueur. Il est également possible de rejoindre le tournoi en ligne officiel du jeu. Lors de la création de celui-ci, on peut décider du nombre de joueur, de mettre en place un droit d’entrée en monnaie virtuelle, de créer entièrement ses événements avec un début et une fin pour y participer, choisir le parcours parmi tout ce que l’on trouve en ligne entre parcours officiels ou non. Pour les amoureux de la discipline, c’est clairement le genre de mode où tout le monde se réunira une fois le mode carrière bouclé et le gameplay bien en main.

On retrouve le classique mode entraînement, mais, le dernier mode qui intéressera les créateurs en herbe, c’est le mode concepteur de PGA Tour 2K21. Vous pourrez créer votre parcours de golf, éditer ceux en cours, copier ceux qui sont publiés ou encore importer un ancien parcours. L’éditeur est plutôt complet mais, on vous prévient tout de suite, il n’est pas facile à prendre en main, encore plus sur console.

Vous pourrez choisir votre biome de base, régler une première fois la taille du fariway, du green, des bunkers… Le jeu va créer une première fois donc un début de parcours pré-construit aléatoirement, avant de vous laisser la main pour tout le reste. Vous pourrez ainsi gérer sur l’ensemble du terrain tout vos trous, l’orientation, l’agencement du terrain, l’ajout d’objets décoratifs… On a affaire ici à un concepteur très complet.