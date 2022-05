Test Nintendo Switch Sports – Un strike pour le multijoueur entre amis et en famille

Nintendo Switch Sports est typiquement le jeu qui veut surfer sur l’énorme succès que fut Wii Sports. Avec une console hybride qui cartonne et qui est désormais bien installée dans les foyers, Nintendo peut dégainer l’un de ses plus gros party game au succès presque garanti. Un jeu à la fois simple, accessible, et qui parle à tout le monde.

Conditions de test : Nous avons joué au mode local et mode online du titre pendant un peu plus d’une dizaine d’heures. Nous avons ainsi essayé tous les sports disponibles.

On « spare » pas dans les menus

Nintendo Switch Sports est ce type de jeu qui rassemble tous les profils et tous les âges. Vous lancez et vous pouvez immédiatement choisir l’un des sports en local avec de la famille ou des amis quel que soit leur degré d’accoutumance avec le jeu vidéo. Toutefois, comme on s’en doutait, la partie solo a bien été négligée au profit du online. En démarrant le jeu pour la première fois, c’est donc peu intuitif puisque si vous voulez jouer une partie contre l’IA, il faut passer par le mode local et sélectionner un joueur.

Afin d’être dans l’ère du temps, l’accent a été mis de ce fait sur le online. Un choix logique puisque cela permet de sortir le jeu en dehors des grands rassemblements pour en profiter avec des joueurs et joueuses du monde entier. Enfin, le troisième et dernier mode vous donne la possibilité de jouer uniquement avec vos amis en ligne.

Au niveau du contenu, nous sommes sur quelque chose d’assez correct pour un jeu vendu à moins de 40€. Heureusement que Nintendo a déjà annoncé que des mises à jour gratuites viendraient alimenter le contenu à commencer par le Golf dès cet automne. En attendant, voici les sports que vous pouvez retrouver :

Volleyball

Badminton

Football

Tennis

Bowling

Chambara

Les activités sont assez variées pour que vous puissiez choisir le bon sport pour la bonne situation. On évitera par exemple le badminton et ses échanges pouvant être longs et intenses avec mamie pour privilégier quelque chose de plus calme comme le bowling. On dispose aussi de jeu en équipe comme le foot et ses matchs à 4 contre 4 ou encore le volleyball à 2 contre 2. Les tutoriels sont clairs et concis, aucun risque d’être perdu ou de manquer les quelques subtilités du gameplay.

Va y avoir du sport

Certaines disciplines disposent d’un petit mode supplémentaire histoire de changer la routine. C’est le cas du foot qui propose des séances de tirs au but avec la sangle de jambe (et permettant d’imiter un vrai tir) ou encore le bowling où l’on peut piéger la piste pour nous forcer à viser précisément.

Ce n’est malheureusement pas le cas partout, ce qui rend parfois la pratique assez redondante. On pense par exemple au volley ou au badminton qui restent figés dans leur concept. Ce n’est pas un problème pour les grandes occasions mais l’arrivée du jeu en ligne change quelque peu la donne. Nintendo veut ainsi vous scotcher grâce aux nombreux cosmétiques que l’on obtient avec des cadeaux. Pour récupérer ces derniers, il vous faut gagner une centaine de points. La quantité engrangée augmente évidemment selon vos prouesses, ce qui pousse ainsi à la performance.

Une belle carotte étant donné que la création de votre personnage reste assez limitée, cependant il est toujours possible d’importer des Mii si ce style plus moderne ne vous sied pas. Pour revenir aux cosmétiques, chaque cadeau nous donne accès à un item de l’une des deux collections en cours. Elles sont limitées dans le temps, ce qui encourage ainsi à jouer beaucoup pour tout avoir. On aimerait tout de même à l’avenir que les mises à jour servent également à donner plus d’intérêt au online sous peine de sentir rapidement la lassitude.

Il n’a pas volley ses gyroscopes

Nintendo Switch Sports a le mérite de nous faire profiter pleinement des fonctions gyroscopiques des Joy-Con, et à ce niveau-là, nous ne sommes pas déçus. Les contrôles répondent très bien dans l’ensemble. Il faut parfois un petit temps d’adaptation comme quand on doit doser l’effet que l’on donne à la boule de bowling grâce à un bon coup de poignet, mais le résultat est assez jouissif.

Les mouvements à effectuer nous immergent parfaitement dans les sports proposés. Le volley est un bon exemple puisque l’on reproduit parfaitement les services, les réceptions, les passes, les smashs et même les contres. Il n’y a pas besoin de sauter mais on ne se refuse pas quelques mouvements inutiles pour s’y croire encore plus (attention au mobilier cela-dit).

On note tout de même quelques rares imprécisions notamment avec le Chambara où l’on se bat en duel à l’épée pour faire tomber son adversaire dans l’eau. Un jeu dynamique où l’on doit enchaîner coups et parades dans la bonne direction. Etant donné que l’on doit réagir très rapidement, on se retrouve souvent frustré avec une garde qui part à l’horizontal au lieu de la diagonale.

On comprend que l’accessibilité est importante ici, mais on peut aussi regretter un manque de contrôle de son personnage mis à part pour le foot. D’ailleurs, celui-ci mériterait un petit équilibrage bien qu’il reste une excellente addition à la liste. On retrouve un design similaire à Rocket League, et même un sprint avec une jauge à la Breath of The Wild. Après nos parties, on a tout de même l’impression que le terrain est un peu trop grand et que le temps de jeu est trop limité. Les occasions de but ne sont pas énormes, ce qui est dommage puisqu’on bénéficie d’une tête plongeante assez rigolote.