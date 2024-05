Test Hypercharge : Unboxed – Les jouets s’en vont en guerre

Sorti initialement en 2017 sur PC, puis sur Nintendo Switch en 2020, Hypercharge : Unboxed avait obtenu des avis majoritairement positifs des joueurs sans pour autant s’inscrire dans la durée. Quoi de mieux pour sortir de l’oubli qu’une nouvelle campagne de promotion et la sortie sur une nouvelle plateforme. C’est ce que le studio s’est donné comme objectif dès 2022 avec une communication agressive sur les différents réseaux sociaux (X et TikTok notamment) pour promouvoir la sortie de leur jeu sur les consoles Xbox Series X|S. Objectif réussi ?

Conditions de test : Nous avons terminé la majeure partie des niveaux de la campagne puis fait quelques parties en affrontement en local contre l’IA, le tout sur Xbox Series X.

Un marketing trompeur ?

Vous souvenez-vous de la version d’origine de Fortnite avant le succès de son mode Battle Royale ? Un mode en coopération dans lequel il fallait survivre à des vagues de zombies qui n’avait pas franchement convaincu la communauté et que Epic Games ne met volontairement plus en avant lorsqu’il parle de son titre phare.

Eh bien avec Hypercharge : Unboxed, nous avons eu un sentiment assez similaire. Dans son marketing pour promouvoir le jeu, les éditeurs nous ont régulièrement montré du gameplay de combat en arène entre joueurs (humain ou IA) et nous nous attendions innocemment à une proposition axée majoritairement sur cette partie.

Si ce mode est bien présent, il nous a semblé finalement bien secondaire face au mode campagne qui, on vous le donne en mille, a une structure proche du mode de Fortnite décrit plus tôt.

Côté scénario, le titre propose quelque chose d’assez classique. Un grand méchant que l’on pensait vaincu, le Major Evil, cherche à détruire l’Hypercore. Cette source d’énergie permet aux humains de conserver leurs souvenirs d’enfance grâce aux jouets. Il nous revient la tâche de défendre cette énergie aux côtés de Max Ammo, le héros qui avait précédemment vaincu Major Evil.

Concrètement, cette campagne nous propose un peu plus d’une douzaine de niveaux dans lesquels l’objectif sera de résister à plusieurs vagues de jouets ennemis tout en défendant un ou plusieurs générateurs d’Hypercore.

Des jouets dans toute la maison

Chaque niveau de la campagne est l’occasion d’évoluer dans une pièce de la maison, du grenier au jardin en passant par la cuisine. Chaque environnement est différent et riche visuellement. Malheureusement, cette richesse ne se retrouve pas dans le fond de la proposition. On fait finalement toujours la même chose, et ce, quel que soit le niveau à savoir défendre les objectifs des vagues ennemies. Ces derniers sont cependant très variées, on citera par exemple des petits soldats, des figurines articulées type GI Joe ou Action Man, des toupies, des balles rebondissantes ou encore des licornes arc-en-ciel auxquelles s’ajoutent des boss venant souvent conclure la dernière manche d’un niveau.

Pour se défendre face aux hordes de jouets ennemis, il est possible de ramasser différentes armes au sein du niveau ainsi que des accessoires qui s’équipent directement sur notre arme. Mine de rien, le nombre d’armes différentes est plutôt généreux et permet de varier les plaisirs. Que l’on ait une envie de se battre de loin avec un fusil de précision ou être plus au contact avec un lance-flammes ou encore un minigun, chacun devrait trouver son bonheur.

En plus des armes, et pour continuer le rapprochement avec Fortnite, il est possible de construire des défenses autour des générateurs d’Hypercore. Murs, pièges et autres tourelles ne sont parfois pas de trop pour décimer les hordes adverses. Mais pour construire ces protections, il faut au préalable récupérer des pièces. Obtenues en butin sur les ennemis vaincus ou dans des sachets disposés sur la carte, elles sont précieuses et il faut souvent bien choisir comment les utiliser, les meilleures défenses nécessitant plus de pièces.

Petit point très satisfaisant, en plus d’être très joli, le jeu nous procure une certaine satisfaction à voir tous ces jouets exploser en morceaux ne laissant en fin de vague qu’un immense amas de pièces de plastique.

Enfin, chaque niveau dispose également d’objectifs annexes à réaliser permettant d’obtenir des récompenses cosmétiques. Il peut s’agir d’actions à effectuer dans l’environnement, par exemple tirer la chasse des toilettes dans la salle de bain, ou d’objets cachés à retrouver sur la carte. Cette chasse aux objets est aussi l’occasion de découvrir le soin apporté aux détails de chaque carte et de proposer un gameplay plus vertical dans la mesure où beaucoup de ces objets sont disposés en hauteur.

Cependant, malgré ses qualités, la campagne n’a jamais réellement réussi à nous tenir captivés. Pire, nous avons été rapidement lassés et nous nous sommes forcés à parcourir les derniers niveaux. Nul doute que l’expérience puisse être plus amusante entre amis (en local ou en ligne).

C’est pas ma guerre

Revenons-en à présent à la partie du jeu mise en avant sur les réseaux : les affrontements entre joueurs.

Notez que ces derniers sont jouables entièrement en local, dans ce cas-là, les personnages sont contrôlés par l’IA ou en ligne. Faute de joueurs sur les serveurs lors de notre test, nous n’avons testé que la partie locale.

On retrouve ici des modes de jeu classiques du genre (Match à Mort, Match à Mort par équipe, Roi de la Colline, etc.) sur l’ensemble des cartes de la campagne. Forcément, des affrontements uniquement contre des IA, ce n’est pas ce qu’il y a de plus réjouissant. Pratique pour apprendre à jouer, connaître les cartes et les armes notamment, c’est surtout en ligne que réside son plus grand potentiel.

Le gameplay est solide et plaisant, aussi bien à la première personne qu’à la troisième et malgré un flottement étrange lors des sauts, les déplacements restent agréables. Si l’on ajoute les sensations de tirs réussies et les environnements soignés bénéficiant notamment d’effets de lumière très réussis, HyperCharge : Unboxed devrait trouver son public.

Ce public en revanche risque d’être surtout composé des joueurs les plus âgés ayant connu les jeux multijoueurs dans leurs débuts. En effet, le titre se veut être un retour aux sources, notamment au niveau de ses récompenses, skins et autre progression. Entendez par là qu’il n’y a pas de micro-transactions, de boutique en jeu ou de pass de combat comme on le retrouve dans la plupart des gros titres actuels.

Ici, tout se débloque uniquement en jouant, et il y a de quoi faire ! Personnages entiers, têtes alternatives, apparences alternatives, couleurs de l’équipement, visuel de la boîte de notre personnage ou encore éléments de personnalisation de la carte de joueur, HyperCharge : Unboxed est généreux.

Mais un problème réside tout de même et vient justifier notre impression de mode “secondaire” pour le PVP. Tous ces cosmétiques se débloquent quasiment tous au travers du mode campagne (soit en trouvant des objets cachés ou grâce à un certain nombre de médailles par exemple). Sans véritable système de progression via un système de niveau par exemple, le mode PVP n’a finalement pas de carotte au bout du fil pour impliquer les joueurs et leur donner envie de s’investir plus que quelques parties par-ci par-là.