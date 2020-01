Développé par Parallel Circles et édité par Deck 13, Flat Heroes est disponible sur le Nintendo eShop depuis le 02 août dernier. Et c’est aujourd’hui au tour de la version PlayStation 4 de sortir et d’atterrir entre nos mains afin d’être testée et de voir ce que ce petit jeu indépendant a dans le ventre. Dans la peau d’un simple cube de couleur, vous devrez survivre à différents niveaux qui deviendront de plus en plus complexes au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Jouable de un à quatre joueurs, le titre se veut accessible à petit prix, idéal pour les soirées canapé.

Conditions de tests : 4 heures de jeu dans le mode campagne. Modes Survie et Versus abordés également, le tout sur console PlayStation 4 standard.

Un véritable jeu canapé

Si la campagne du titre est jouable et se laisse finir en solo, c’est avant tout un véritable jeu fait pour la coopération. Dans Flat Heroes, vous incarnez un cube de couleur qui doit survivre à travers différents mondes qui ont chacun leurs particularités. Si le principe de base reste le même et peut sembler répétitif, il n’en est rien car chaque monde va vous apprendre au moins une variante du gameplay qui se veut simple mais très amusant.

Quand vous vous connectez jusqu’à quatre joueurs, vous aurez chacun une couleur différente mais l’objectif sera le même : rester en vie. Pas de duel en mode campagne, tant qu’au moins une personne du groupe survit, alors le niveau est validé et vous pouvez passez au stage suivant. Ici pas d’histoire farfelue ou de campagne scénaristique, les développeurs vous font enchaîner les niveaux frénétiquement.

Il y a 10 mondes dans lesquels chacun d’entre eux est divisé en 15 niveaux. Enfin 14 niveaux et le 15e est un boss qui sera un peu plus coriace que le reste des stages mais pas non plus insurmontable. La plupart du temps, on vous demandera de la vitesse et des réflexes. Pour cela vous êtes équipé dès le départ d’un dash qui peut être effectué dans toutes les directions possibles et imaginables.

Il vous faudra éviter les pièges et multiples ennemis qui se dresseront sur votre chemin : missiles à tête chercheuse, balles rebondissantes, piques, ou encore murs inutilisables sous peine de mort immédiate. Le jeu est punitif et exigeant mais jamais frustrant. Le titre se base sur la mécanique du « Die and Retry » qui fait que vous mourrez inéluctablement plusieurs fois avant de comprendre certains patterns d’ennemis.

Un aspect trop minimaliste ?

Si au niveau du gameplay il n’y a rien à redire, certains pourraient trouver à redire sur l’aspect graphique du titre. L’ensemble est très propre, très fluide et très minimaliste. Peut-être un peu trop même ? Car ce fond de couleur un peu jaune qui nous accompagne en permanence en enchaînant les niveaux manque d’un peu de personnalité. Si cela profite à rendre clair la lecture du tableau en cours et de bien voir ses ennemis et autres pièges, il est dommage que les décors ne soient pas un peu plus variés.

Des thématiques différentes auraient été sympas comme l’océan, l’espace, un filtre noir et blanc, etc.. Il en est de même pour la bande sonore du jeu qui se veut dans un style techno futuriste. Si elle colle généralement bien avec l’action à l’écran en étant plutôt bien rythmée, elle n’est pas mémorable et pourrait même en agacer certains au bout d’un certain temps. Les bruitages ne sont pas en reste et sont dans la même veine que les musiques du jeu, sympas mais pas fous.

La formule reste néanmoins efficace et vous reviendrez rapidement relancer le jeu lorsque vous voulez vous adonner à une courte session de gaming. Et s’il est agréable de pouvoir profiter du jeu à plusieurs en local, on regrettera que la formule ne soit pas portée en ligne, quitte à faire de la console de l’un des joueurs le serveur en question. En parlant de modes multijoueur, abordons les modes survie ainsi qu’un mode versus.

Le mode survie sera débloqué après le monde 3 et vous permettra de jouer dans différentes catégories : quotidien, combinaison, vertical, etc.. Ce ne sont pas moins de 7 catégories qui sont présentes pour autant de challenge où votre but sera de survivre le plus longtemps possible et cela afin d’augmenter votre score. Score qui sera comparé à d’autres chiffres en ligne et vous pourrez donc potentiellement montrer aux yeux du monde que vous êtes le meilleur.

Le mode versus porte bien son nom et comme vous vous en doutez, il vous fera affronter vos amis ou famille en local. Les catégories sont au nombre de 4 et il vous sera nécessaire de jouer certains modes pour débloquer les suivants, tout comme la campagne et le mode survie. Notez également qu’il est possible de faire du versus contre des IA que vous pouvez ajouter mais dont vous ne pouvez pas régler la « difficulté ».