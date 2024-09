Test Fairy Tail: Dungeons – Un bon défi pour les fans et nouveaux venus ?

Quand on parle de Fairy Tail, rares sont les adaptations en jeu vidéo à être parvenues jusqu’à chez nous. Après un opus moyen, avec Fairy Tail du studio Gust, c’est au tour de Fairy Tail: Dungeons de tenter de nous séduire. Développé par ginolab, un développeur indépendant déjà connu pour son travail sur Soul Vars, ce jeu adopte une approche intéressante en combinant deckbuilding et mécaniques de roguelike. Bien que le jeu emprunte de nombreux éléments à d’autres titres populaires du genre, il réussit néanmoins à se démarquer grâce à son style distinctif et à son utilisation intelligente des personnages bien-aimés de Fairy Tail.

Condition de test : Nous avons testé Fairy Tail: Dungeons sur PC, pendant 15 heures.

Un mélange stratégique et accessible

Fairy Tail: Dungeons se présente comme un jeu de deckbuilding roguelike, un mélange qui combine des éléments de stratégie et de hasard. Les joueurs doivent constituer un deck de cartes représentant diverses attaques, défenses et capacités de soutien pour naviguer à travers le donjon et affronter des ennemis redoutables. Chaque tour, vous disposez d’un nombre limité de points d’action pour jouer vos cartes, ce qui oblige à prendre des décisions stratégiques sur la meilleure façon d’utiliser les ressources disponibles.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes du jeu est le système de « chaînes magiques ». Ces chaînes permettent aux joueurs de lier des cartes ensemble pour créer des combos puissants, ajoutant une couche supplémentaire de stratégie à chaque combat. Cela incite à la réflexion et à la planification, car il faut décider si l’on doit jouer une carte immédiatement ou attendre pour maximiser son effet en la combinant avec une autre. De plus, la possibilité de redessiner une partie ou la totalité de votre main en échange de quelques points de vie ajoute un autre élément de prise de risque et de gestion des ressources, rendant chaque décision cruciale et chaque combat unique.

Un autre point fort du titre est sans aucun doute la diversité des personnages jouables. En commençant avec Natsu, d’autres membres de la guilde Fairy Tail deviennent disponibles au fur et à mesure de la progression du jeu, chacun ayant son propre style de jeu et ses propres capacités. Par exemple, Natsu est un combattant équilibré avec des compétences en attaque et en défense, tandis que d’autres personnages comme Erza se spécialisent dans des stratégies plus complexes avec des effets secondaires divers. Cette variété oblige les joueurs à adapter leurs stratégies en fonction du personnage qu’ils utilisent, offrant ainsi une rejouabilité considérable.

Cependant, malgré cette variété, nous ne pouvons que noter un manque de progression significative entre les différentes sessions de jeu. Bien qu’il soit possible de débloquer de nouvelles compétences et améliorations pour chaque personnage, ces améliorations sont souvent réinitialisées à chaque nouvelle partie. Cela peut donner l’impression que le jeu manque de progression, un élément clé qui rend les roguelikes si addictifs. Une progression mieux pensée, comme la possibilité d’améliorer les personnages de façon permanente, aurait pu ajouter une motivation supplémentaire pour les joueurs.

Univers immersif mais progression limitée

Sur le plan visuel, Fairy Tail: Dungeons adopte un style pixel art qui s’éloigne du look typiquement animé de la série, mais qui réussit néanmoins à capturer l’essence de la franchise originale. Les animations des attaques sont vibrantes et dynamiques, ajoutant de l’énergie à chaque combat et rendant les affrontements plus immersifs. De plus, la bande sonore, composée par Hiroki Kikuta (connu pour son travail sur Secret of Mana), ajoute une touche de nostalgie et de dynamisme qui s’accorde parfaitement avec l’action du jeu.

L’ambiance générale du jeu est amplifiée par la conception de ses donjons, qui, bien que simples dans leur présentation isométrique, offrent un environnement engageant à explorer. Les joueurs peuvent trouver des trésors, des dépôts de lacrima (une monnaie utilisée pour acheter des objets et des améliorations), et même des rencontres de type « choisissez votre propre aventure », ce qui ajoute une petite touche de narration et d’interactivité à l’exploration.

En outre, Fairy Tail: Dungeons est accessible aux nouveaux venus dans le genre roguelike, grâce à ses mécaniques de jeu simplifiées et à sa difficulté relativement clémente. Cependant, les vétérans du genre vont sans aucune doute trouver le jeu trop facile et manquer de défis à long terme. Le titre offre des niveaux de difficulté supplémentaires après avoir terminé le contenu principal, mais même ces niveaux peuvent ne pas être suffisamment exigeants pour ces mêmes joueurs.