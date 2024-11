Test Corsair Virtuoso Max Wireless – Un casque hybride presque parfait

Parmi les casques gaming haut de gamme de la marque, le Corsair Virtuoso Max Wireless se place comme l’un des plus ambitieux. Contrairement aux précédents modèles, comme le Corsair Virtuoso Pro que nous avions testé à l’époque, ce casque fait le pari du sans fil avec une double connexion Bluetooth/dongle USB. Vendu à un prix conseillé de 329,99€, nous attendons évidemment des performances exemplaires pour un produit de ce calibre. Est-ce vraiment le cas ?

Nous avons testé le Corsair Virtuoso Max Wireless durant plus de deux semaines dans des conditions variées (jeux, musiques, séries, films). Nous précisions qu’il existe également un modèle Corsair Virtuoso Max Wireless Xbox.

Design

Dès les premières impressions, le Corsair Virtuoso Max Wireless se distingue comme un produit haut de gamme. Visuellement, il affiche un design élégant, et dès l’ouverture de la boîte, on découvre une housse de rangement rigide, idéale pour le transporter en toute sécurité, même dans un sac bien rempli. Conçu avec des matériaux solides, notamment une structure en aluminium très robuste, le casque est toutefois un peu lourd. Heureusement, il est équipé de coussins moelleux au niveau des oreilles, offrant un confort appréciable grâce à une fermeté plus prononcée que chez la plupart des autres modèles.

On regrette seulement que le rembourrage du bandeau ne soit pas suffisamment épais pour éviter une légère gêne au niveau du sommet de la tête après de longue heures d’utilisation. Malgré tout, grâce à l’ajustement simplifié et une bonne circonférence des oreillettes, il reste très confortable sur une longue durée, alors même que sa conception est basée sur une bonne isolation sonore immersive. Il n’y a pas cette sensation trop prononcé d’inconfort au niveau des oreilles qui peinent parfois à « respirer » avec ce type de casque.

Au niveau des commandes présentes sur l’appareil, on trouve le bouton d’alimentation, qui permet de choisir entre une connexion via dongle USB uniquement ou d’ajouter le Bluetooth, un bouton de sourdine directement sur le micro détachable, un bouton de commande multimédia (play/pause et skip), ainsi qu’un bouton personnalisable qui, par défaut, permet de changer les paramètres prédéfinis de l’égaliseur ou d’activer/désactiver la réduction active de bruit en maintenant la touche.

Le coup de génie en matière de design, qui met en avant la double connexion du casque, réside dans les molettes en métal texturé présentes de chaque côté de l’appareil. La molette de gauche permet de régler le volume fourni par le dongle, tandis que celle de droite ajuste le son de l’appareil connecté via Bluetooth. Un ajout confortable que l’on apprécie particulièrement, même s’il est dommage de ne pas pouvoir l’utiliser dans d’autres circonstances, comme pour régler indépendamment le volume du chat et du jeu via ces mêmes molettes.

Performances

Comme on peut s’y attendre pour un casque de ce calibre, le Corsair Virtuoso Max offre une qualité audio exceptionnelle. Équipé de haut-parleurs en graphène de 50 mm et compatible Dolby Atmos, le paysage sonore est riche et dynamique. Grâce au logiciel iCUE et aux réglages de l’égaliseur, nous avons un parfait cocktail pour la musique, les films et le jeu. Personnellement, nous privilégions le Dolby Atmos pour les sessions de jeu, tandis que nous préférons les personnalisations via le logiciel pour les films et la musique.

Cela dépend également des jeux : certains utilisateurs préféreront un réglage plus précis pour entendre les détails dans les FPS compétitifs, bien que le Dolby Atmos soit pleinement compatible avec les derniers shooters, comme Call of Duty Black Ops 6. Corsair a également ajouté une fonctionnalité très intéressante : le SoundID. Elle permet de régler finement les paramètres sonores en fonction des préférences personnelles en passant par une sorte de mini questionnaire sonore.

Le résultat obtenu via le SoundID se révèle bien plus adapté que les préréglages proposés par Corsair et peut même faire office de réglage universel si vous n’aimez pas ajuster constamment les paramètres selon votre utilisation. L’autre atout de ce casque est la réduction active du bruit qui est très efficace et permet vraiment de s’immerger dans un jeu sans nuisances extérieures (vivant juste à côté d’un feu rouge, les conditions de test ont été optimales pour ce point bien précis). Toutefois, si vous devez tout de même rester attentif à ce qui vous entoure, il existe un mode transparence qui permet un entre-deux assez bien exécuté.

L’argument numéro un du Corsair Virtuoso Max est la polyvalence de sa double connexion via le dongle et le Bluetooth. Cette fonctionnalité reste encore trop rare, même sur les casques haut de gamme, mais force est de constater qu’elle apporte un confort non négligeable. Il devient ainsi possible de jouer sur PC tout en écoutant de la musique depuis son téléphone ou encore de jouer sur Switch tout en discutant sur Discord.

Microphone et autonomie

Le microphone détachable omnidirectionnel de Corsair est probablement l’élément le plus moyen de ce casque gaming. Difficile de trouver mieux pour un casque sans fil. De plus, son intérêt est limité si vous ne possédez pas une carte graphique NVIDIA RTX pour tirer parti de la technologie NVIDIA Broadcast. Le son n’est pas optimal, mais au moins, il ne capte pas tous les bruits parasites.

En ce qui concerne la batterie, Corsair annonce une autonomie de 60 heures en utilisation active, mais il est important de préciser que ce chiffre est valable sans les lumières RGB, la réduction active du bruit ou la double connexion. Même avec une utilisation intensive, l’autonomie reste dans des standards relativement satisfaisants. De plus, grâce à la recharge rapide, même les utilisateurs les plus gourmands en énergie ne seront pas gênés par une batterie faible qui survient sans prévenir.