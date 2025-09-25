Test Agatha Christie : Mort sur le Nil – La croisière s’amuse

7.5

Durée de vie

Histoire principale

15 heures

Histoire et quêtes annexes

20 heures

Collectionneur

23 heures

Jaquette d'Agatha Christie – Mort sur le Nil
Agatha Christie – Mort sur le Nil
pc
ps5
xbox series
switch

Date de sortie : 25/09/2025

  • Les deux histoires qui ne font qu'une
  • Le rythme de la narration
  • La variété et la qualité des puzzles et énigmes
  • Les lieux tous très différents
  • Le jeu d'acteur pour Hercule Poirot
  • La chasse aux moustaches dorées
  • Des déplacements rigides et trop de murs invisibles
  • Un doublage français inégal
  • Quelques bugs de son
7.5

Agatha Christie : Le Crime de l’Orient Express nous avait déjà agréablement surpris il y a deux ans, nous avions donc hâte de découvrir si ce nouvel épisode se montrerait à la hauteur. La réponse est oui, Agatha Christie : Mort sur le Nil nous offre un récit passionnant à suivre, où deux histoires d’apparence indépendantes se rejoignent habillement en une seule trame. Le rythme de la narration est varié et l’aventure nous fait voyager dans des lieux tous très différents. On regrette cependant un aspect technique en retard avec des déplacements rigides et la présence de nombreux murs invisibles dans le décor ainsi qu’un doublage français inégal. Néanmoins, le jeu se rattrape merveilleusement bien avec ses nombreux puzzles et énigmes à résoudre. Ces derniers sont variés et l’on prend un grand plaisir à faire fonctionner ses méninges pour obtenir indices, faits, déductions et enfin conclusions dans le but de faire éclater la vérité.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

