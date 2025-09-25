Test Agatha Christie : Mort sur le Nil – La croisière s’amuse

Après la très bonne surprise intitulée Le Crime de l’Orient Express il y a deux ans, l’équipe de Microids Lyon est de retour pour nous proposer une nouvelle adaptation des œuvres d’Agatha Christie. Cette fois, c’est Mort sur le Nil qui sert de base à ce nouveau jeu au titre éponyme en proposant une réadaptation moderne du roman tout en restant fidèle au matériau original.

Conditions de test : Nous avons terminé le jeu et récolté un peu plus de la moitié des objets à trouver en un peu moins de vingts heures. Le test a été réalisé sur une version PlayStation 5.

Deux histoires pour le prix d’une

Agatha Christie : Mort sur le Nil nous permet de retrouver le célèbre enquêteur belge moustachu Hercule Poirot. Ce dernier avait prévu de participer à une croisière sur le Nil afin de découvrir les secrets d’un ancien tombeau égyptien. Malheureusement, une série d’accidents suivis de la découverte du corps sans vie d’un passager vont le forcer à mener l’enquête et à faire éclater la vérité.

Il ne sera pas seul, puisqu’à l’image du jeu précédent, nous allons une nouvelle fois contrôler deux personnages. Il s’agit de Jane Royce, une détective privée qui voyage aux quatre coins du monde sur les traces d’un mystérieux tueur.

Si l’on omet le prologue dont l’intrigue sert essentiellement de tutoriel sur les mécaniques de gameplay (bien qu’il permette déjà de rencontrer certains personnages importants), les premiers chapitres laissent à penser que les histoires de nos deux protagonistes sont indépendantes.

Ceux ayant eu l’occasion de jouer au Crime de l’Orient Express savent que cette même mécanique avait déjà été utilisée et que les histoires se rejoignaient en un seul fil conducteur sur la fin de la narration. Les joueurs ayant apprécié cette composante, le studio est donc parti sur la même idée pour ce nouvel épisode. La surprise en moins, on doit tout de même souligner que l’intégration des deux trames en un seul fil conducteur est mieux maîtrisée.

La narration en est de fait plus passionnante et se suit avec bien plus de plaisir. C’est d’autant plus vrai que le jeu varie régulièrement les plaisirs en nous proposant de nombreux lieux tous très différents (Londres, New York, Le Caire ou encore le Nil à bord du Karnak). Techniquement, Mort sur le Nil demeure quasi identique au Crime de l’Orient Express. Le résultat est satisfaisant, notamment grâce à une direction artistique soignée, mais le jeu souffre des mêmes lacunes que son grand frère, à savoir des déplacements encore trop rigides et de trop nombreux murs invisibles dans le décor.

Le rythme de l’action change aussi selon les chapitres avec des séquences plutôt orientées sur la recherche d’indices et d’autres plus dynamiques. Ces dernières sont cependant moins maîtrisées, à l’image d’une séquence de course-poursuite plutôt ratée aussi bien dans sa mise en scène que techniquement. Sa plus grande qualité étant finalement de nous reposer les méninges après un énorme chapitre riche en énigmes et puzzles en tous genres.

Le rythme du jeu est également impacté par l’ajout d’une bande-son plutôt agréable. Qu’il s’agisse de musique disco/funk dans le club londonien, au thème plus sombre dans le ghetto New-yorkais en passant par des sons plus orientaux pour l’Égypte. On notera cependant quelques moments où la musique s’est coupée d’un seul coup, nous laissant alors dans un drôle de vide sonore.

Le tout est accompagné par un doublage intégral en français malheureusement inégal. On retrouve la même voix pour Hercule Poirot pour un résultat toujours aussi plaisant, mais on regrettera par exemple l’utilisation du même comédien pour plusieurs personnages.

Une certaine rejouabilité

Il est difficile d’imaginer qu’un jeu dans lequel il est demandé au joueur d’élucider un ou plusieurs mystères puisse trouver de l’intérêt à être rejoué. En effet, une fois toutes les réponses en tête, l’effet de surprise n’existe plus, de même que les phases de réflexion.

Et pourtant, Mort sur le Nil a quelques arguments à nous proposer. Déjà via ses choix de difficulté, une option que l’on salue vivement et qui permet au plus grand nombre de pouvoir parcourir le jeu contrairement au Crime de l’Orient Express qui offrait la même complexité pour tous. On a ainsi un mode « Histoire » dans lequel nous sommes aidés par quelques indications visuelles afin de savoir ce qu’il reste à faire pour progresser par exemple. À l’opposé, le mode « Herculéen » supprime toutes les aides, propose des énigmes plus difficiles et surtout ajoute des fausses pistes dans les phases de déduction. Ainsi, pourquoi ne pas se relancer dans l’aventure dans une difficulté supérieure pour voir les différences.

Ce n’est cependant pas le principal intérêt à nos yeux, au contraire de l’impact des choix moraux que l’on va être amené à faire lors de l’aventure. Est-ce que notre enquêtrice aura plutôt tendance à chercher la vengeance ou faire confiance à la justice ? Ce choix aura ainsi un impact sur la fin que l’on obtiendra, ce qui pourra donner envie de recommencer avec d’autres choix et de découvrir ainsi une fin alternative.

Notez qu’il n’est pas nécessaire de recommencer une nouvelle partie de zéro puisqu’il est possible de rejouer les chapitres de son choix via le menu principal. Cela sera d’ailleurs bien utile pour compléter sa collection d’objets à trouver au fil de l’histoire. Comme dans le Crime de l’Orient Express, une centaine de moustaches dorées se cachent dans les décors et ne demandent qu’à des yeux affûtés de les trouver. Et si ce n’est pas suffisant, une trentaine de vinyles dorés sont aussi cachés. L’obtention de ces objets permet de déverrouiller des artworks du jeu dans un musée disponible via le menu principal. Les plus courageux pourront même ouvrir les portes vers une récompense finale une fois toutes les moustaches récupérées.

Les petites cellules grises reprennent du service

Venons-en maintenant au cœur du gameplay du jeu, celui qui va vous demander de faire chauffer les neurones à la recherche de la vérité. Qu’il s’agisse d’Hercule Poirot ou de Jane Royce, nous pouvons les déplacer dans les différents environnements à la recherche d’indices, d’objets avec lesquels interagir ou de personnes à interroger. Au fur et à mesure que l’on collecte des indices et des témoignages, une carte mentale va progressivement se remplir. Déjà présente dans le jeu précédent, elle se voit ici un peu retravaillée et plus lisible.

Une fois un certain nombre de nœuds découverts sur cette carte mentale, des déductions sont alors possibles via différents mini-jeux demandant le plus souvent d’associer les bons éléments ou encore de reconstituer l’ordre de certains événements. Chaque chapitre dispose de sa propre carte mentale, et d’un ou plusieurs mystères à y résoudre. On pourrait les comparer à de gros objectifs principaux afin de progresser dans l’histoire.

Le seul moyen de résoudre un mystère est de réunir tous les indices et déductions nécessaires. Alors, on pourra se lancer dans une grosse reconstitution virtuelle des événements où il faudra replacer chaque personne au bon endroit à plusieurs moments le long d’une frise chronologique. Sur les derniers chapitres, cela prendra plutôt la forme d’une longue démonstration de nos conclusions, preuves à l’appui.

Lors de nos discussions avec les témoins, certains n’hésiteront pas à mentir. Comme dans Le Crime de l’Orient Express, cela donnera lieu à des confrontations au cours desquelles il faudra trouver la réplique dans laquelle se cache le mensonge. Puis associer une preuve ou un fait pour faire craquer le témoin et obtenir la vérité.

Petite nouveauté de ce nouvel épisode, il est maintenant possible d’espionner les conversations pour en dénicher des informations utiles. Pour cela, il faut se servir d’une fréquence d’onde pour trouver l’endroit où se placer pour écouter en toute discrétion.

Ce nouvel épisode nous offre également un tout nouveau lot de puzzles et d’énigmes à résoudre. Ils sont tous très différents et mettront vos méninges à rude épreuve pour certains. Nous les avons trouvés plus inspirés que ceux de l’épisode précédent, mais si l’on voulait chipoter, on regrette que ces derniers soient principalement concentrés sur un seul chapitre bien trop long et qui nous aura bien épuisé.

Enfin, en plus de la recherche d’indices, de faits et plus généralement de la vérité, le jeu nous offre un ultime objectif en toile de fond : compléter les fiches des personnages. Concrètement, chaque nouveau personnage principal rencontré se voit créer une fiche vide de toute information au départ. C’est ensuite à nous d’être bien attentif lors des discussions, via certains indices ou certains témoignages, pour pouvoir trouver pour chacun son nom, son prénom, son activité, son secret et sa ou ses relations avec d’autres personnages. Un travail de longue haleine plutôt plaisant !