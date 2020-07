Waking

Waking est un jeu d'aventure et d'exploration à la 3ème personne. Le protagoniste alors plongé dans un coma va mener une bataille personnelle et vitale au plus profond de son esprit agonisant. Au sein de celui-ci, diverses créatures essaieront de lui barrer la route, le personnage aura alors l'opportunité de faire appel aux souvenirs aimants de ses proches afin de l'aider dans sa quête et lui permettre finalement de se réveiller.