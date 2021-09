SuperPower III

SuperPower III est un jeu de gestion et de stratégie géopolitique développé par GolemLabs et édité par THQ Nordic. Jouable seul ou en multijoueur, ce titre souhaite donner la possibilité aux joueurs et aux joueuses de diriger une des 194 nations présentes sur Terre comme ils/elles le souhaitent en prenant des décisions politiques dans de nombreux domaines (démographie, économie, diplomatie, forces militaires...). Reprenant et améliorant la formule des précédents opus de la licence commercialisés dans les années 2000, cet épisode promet d'intégrer des graphismes plus modernes ainsi qu’une IA entièrement retravaillée afin de proposer une expérience adaptée à chaque style de jeu.