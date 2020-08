A Long Way Down

A Long Way Down est un roguelike et un deckbuilder où le joueur incarne un personnage nommé Sam, qui se retrouve être piégé dans un labyrinthe et qui fait face à un mauvais esprit. Au fil de l'aventure, le joueur peut amasser des cartes pour son deck, mais aussi enrôler des coéquipiers s'il le souhaite. Chaque choix aura une influence sur la fin de l'aventure et sur le combat final.