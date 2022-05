Ruggnar

Ruggnar est un jeu de plateformes développé par Sword N' Wands et édité par PID Games. On y suit les aventures d'un nain dénommé Ruggnar qui part à la recherche de richesses enfouies dans les profondeurs obscures. Ainsi, il n'a pas à redouter les ennemis puisqu'il n'y en aura pas sur son passage mais les pièges ne manqueront pas. Plongé dans le noir, le héros devra bien gérer ses bougies mais aussi tendre l'oreille pour venir à bout des dangers et des énigmes. De nouvelles capacités et des éléments de personnalisations sont à débloquer au cours de l'aventure qui pourra être prolongée avec du contenu supplémentaire généré procéduralement.