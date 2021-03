Root Film

En train de faire du repérage sur les lieux de son prochain tournage, Rintaro Yaguumo va découvrir qu'un meurtre s'est produit dans les environs et va alors revêtir le rôle d'enquêteur pour lever le voile sur ce sombre évènement. Ce jeune producteur, à la base embauché pour le reboot d'une sérié télé mystérieusement annulée il y a dix ans, va parcourir la préfecture de Shimane et communiquer avec les différents suspects de cette affaire. Mélangeant le style des visuals novels et des jeux d'enquête, le joueur dispose de plusieurs outils comme la mécanique d'intuition qui lui permet d'obtenir des mots-clés lors des dialogues.