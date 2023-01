Lone Ruin

Lone Ruin est un twin stick roguelike shooter développé par le studio suédois Cuddle Monster Games. Le jeu vous propose d'incarner un explorateur à la recherche d'un mystérieux pouvoir ancestral. A vous de vous aventurer dans les ruines magiques d'une ancienne cité, combattez les créatures et utilisez vos aptitudes et sorts pour attendre le centre. Lone Ruin est axé sur la rejouabilité, et l'amélioration de vos compétences au fur et à mesure de vos parties.