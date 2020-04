ITTA

ITTA est un jeu shoot'em up, plus particulièrement de type Bullet Hell. Dans un monde rempli de mystères, vous vous réveillez et découvrez votre famille morte. Accompagnée d'un chat guide spirituel, vous devrez découvrir les secrets de ce monde étrange en combattant pas moins de 18 boss. ITTA vous plonge dans une introspection intérieure, où la lumière et les ténèbres s'affrontent sans répit.