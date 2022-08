Frogun

Frogun est un jeu de plateforme indépendant, développé par un seul homme dont l'expérience n'est plus à prouver. Fortement inspiré par les plateformers de la PlayStation et de la Nintendo 64, il emprunte par ailleurs sa mécanique principale à Yoshi : une langue qui permet d'attirer des objets à soi, et peut aussi servir de grappin. Vous y incarnez Renata, une jeune fille dont les parents ont disparu depuis 3 jours, se décidant à partir à leur recherche à travers des niveaux peuples d'ennemis.