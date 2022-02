Dysterra

Dysterra est un jeu d'action et de survie multijoueur développé par Reality MagiQ et édité par Kakao Games. Prenant place dans un monde ouvert post-apocalyptique combinant une mécanique d’artisanat complexe, des combats contre des ennemis divers et variés et un système provoquant des catastrophes environnementales, les joueurs et les joueuses doivent récupérer de nombreuses ressources afin de tenir le plus longtemps possible sur une planète Terre en proie au chaos à chaque éruption de Terrafusion.