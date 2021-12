The Last of Us Part II Une expérience inoubliable

The Last Of Us Part II

S'il est bien sorti l'année dernière, The Last of Us Part II reste aujourd'hui encore l'un des jeux les plus populaires du catalogue PlayStation, qui est désormais à un prix plus que raisonnable. Grande épopée post-apocalyptique, cette aventure nous raconte le parcours d'Ellie, plus déterminée que jamais à survivre dans ce monde si cruel. Viscéral, haletant et prenant de bout en bout, le jeu se présente presque comme une expérience cinématographique à part entière, grâce à des visuels très réaliste et des personnages plus humains que jamais.