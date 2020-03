Au fil des années, les licences musous de Koei Tecmo se sont démultipliées. Entre Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Arslan, ou encore Warriors Orochi, les joueurs ne savent plus trop où donner de la tête dans ce genre ultra prolifique. Ce genre est d’ailleurs devenu le fer de lance de l’entreprise Omega Force, qui travaille conjointement depuis de nombreuses années avec Koei Tecmo sur de nombreux titres.

Et, aujourd’hui, nous allons vous parler de Warriors Orochi 4: Ultimate, le dernier opus de la licence Warriors Orochi, que nous vous citions juste un peu plus haut. Il s’agit de la rencontre des univers de Dynasty Warriors et Samurai Warriors. Et ce titre est le digne descendant d’une flopée d’autres puisque l’on compte plus d’une trentaine de titres juste dans les trois licences citées dans ce paragraphe.

Dès lors, cette nouvelle sortie a de quoi faire vu son héritage. Malgré tout, les licences de Koei Tecmo et Omega Force ont toujours souffert d’un défaut important : leur manque d’innovations. Et ce n’est pas la tentative moyennement bien reçue du grand public qu’était Dynasty Warriors 9 qui a aidé à renverser cette tendance. Ainsi, jeter un coup d’œil à ce nouveau titre se révèle diablement nécessaire !

Condition du test : Nous avons joué à Warriors Orochi 4: Ultimate durant un peu plus de vingt-cinq heures. Durant ce temps, nous avons joué à la campagne principale ainsi que découvert les différents ajouts au jeu de base. Le test a été effectué sur PlayStation 4 Pro.

Dans la même catégorie que ses prédécesseurs

Pour les fans hardcore du genre, sachez déjà que ce Warriors Orochi 4: Ultimate ne viendra pas détruite les fondations que nous connaissons déjà si bien. Après tout, il s’inscrit dans la continuité directe du Warriors Orochi 4 dont il découle. Rien de bien surprenant donc si celui-ci n’innove pas, ou que très peu, en amenant seulement quelques petits éléments supplémentaires dans un univers déjà bien vaste.

De ce fait, le présent titre est très simple à prendre en main, et des plus aisés à comprendre. Vous parcourez moult cartes en dirigeant trois personnages et votre objectif est de réduire à néant l’armée ennemie en venant à bout de pléthores de sous-boss et autres objectifs. Vous devez faire cela afin d’atteindre le boss final de la carte qui, une fois vaincu, vous débloquera alors la victoire sur ladite carte. Direct, précis, l’objectif est toujours clair : venir à bout du chef et la victoire est dans la poche.

Pas de pièges, pas de multi-cartes à embranchements à s’en prendre la tête, pas de sous-couches, rien. Tout est affiché sur votre mini-carte, vous vous déplacez rapidement d’un point A à un point B et vous démolissez tout être vivant du camp opposé qui se trouve sur votre route. Ouvert à tous, ce genre permet de se défouler, de profiter d’une histoire originale et souvent intéressante, sans devoir se prendre la tête entre deux cinématiques. Rien de mieux pour se remettre d’une dure journée de travail où un collègue un peu trop chiant aurait bien mérité une grosse baffe !

Tout cela se fait dans un environnement coloré, avec des personnages charismatiques utilisant des armes aussi loufoques que massives (et grand dieu qu’elles sont massives) et bourrant dans une masse décérébrée de soldats incapables de vous mettre la moindre pichenette. Oui, vous l’avez compris, c’est un défouloir à sens unique où chacun peut y trouver son compte !

Toujours du fun, sans prise de tête, ni prise de risque

Et tout cela se fait au rythme d’une bande-son plutôt bien orchestrée. Parcourir le jeu au son de cette dernière est des plus agréables et donne un sentiment de puissance supplémentaire. Le mélange d’ancien et de nouveau dans les accords et instruments présents donne aussi une petite saveur unique dont les titres estampillés Koei Tecmo ont le secret depuis de nombreuses années.

En outre, Warriors Orochi 4: Ultimate reste proche de ses aïeux pour son système de jeu. Le tout reste toujours simpliste mais offre un sentiment d’évolution. Le joueur continuera de marteler ses touches afin d’enchaîner des combos dévastateurs à grands coups de carré et de triangle mais la recette fonctionne toujours aussi bien. Et puis, rien de plus plaisant que de voir des dizaines d’ennemis voler dans tous les sens à mesure que vous leur asséner vos meilleures techniques. Ainsi, même les joueurs les moins expérimentés du genre devraient rapidement parvenir à prendre le soft en main. Cependant, ajoutez la magie à tout cela de sorte à rendre les affrontements encore plus épiques et à sens unique !

Bien entendu, passer son temps à enchaîner les touches pour repousser les légions ennemies peut paraître répétitif et même ennuyant pour certains joueurs. Évidemment, nous n’allons pas dire le contraire. Néanmoins, le tout prend très bien avec nous et le jeu reste plaisant sur de longues heures de jeu. A chacun de trouver son rythme et son style, donc ! Et, avec un peu d’entraînement, vous pourriez vite arriver à faire des enchaînements incroyables qui en mettront plein la vue à la demoiselle d’en face (ou pas).